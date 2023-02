Surpris par l’Italie, le XV de France veut enfin lancer son Tournoi des 6 Nations

Axel Cornic

Le premier match face à la Squadra Azzurra d’Ange Capuozzo a laissé un gout amer (29-24). Dominateurs jusque-là, les Français se sont fait bouger par une équipe italienne en plein renouveau, qui aurait d’ailleurs pu remporter une éclatante victoire sur sa pelouse du Stadio Olimpico. Plus de peur que de mal pour le XV de France qui va devoir redresser la barre avant l’Irlande, meilleure nation mondiale.

On a connu des meilleurs débuts de Tournoi. Bousculés par les Italiens, les hommes de Fabien Galthié n’ont jamais semblé maîtres de leur sujet ce dimanche, à Rome. Ils ont toutefois su pousser pour aller arracher une victoire, qui doit faire l’effet d’un avertissement avant la suite de la compétition.

«Des fantômes», la presse étrangère dézingue le XV de France https://t.co/5E7qak5KvA pic.twitter.com/PoK9l2it88 — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« On sait ce qui nous attend »

Car le plus gros défi du 6 Nations approche déjà, avec un déplacement en Irlande pour la deuxième journée. Titulaire ce dimanche, Thomas Ramos sait que les Bleus devront montrer un tout autre visage. « A nous de corriger ce qui n’a pas fonctionné et d’être plus disciplinés. Il le faudra en Irlande » a expliqué l’arrière du XV de France et du Stade Toulousain, au micro de RMC Sport . « On sait ce qui nous attend, l’atmosphère autour du match… On sera prêt contre l’Irlande ».

« A nous d’êtres bons le week-end prochain »