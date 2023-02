Le XV de France lance le choc face à l’Irlande

Axel Cornic

La deuxième journée du Tournoi des 6 Nations sera déjà décisive, puisqu’on assistera à la rencontre des deux grands favoris de la compétition. Le XV de France, deuxième nation mondiale va rencontrer ce samedi l’Irlande, qui occupe actuellement la première place au ranking World Rugby. Et après des débuts ratés face à l’Italie (24-29), les Français souhaitent frapper fort.

Ils étaient prévenus, pourtant les Français ont bien failli tomber dans le piège italien. Face à une équipe en pleine renaissance depuis un an, le XV de France a peiné à s’imposer et a surtout montré un visage qu’on n’avait pas vu depuis très longtemps, enchainant les fautes de discipline. Fabien Galthié le sait, il faudra montrer autre chose face à l’Irlande, qui attend les Bleus à l’Aviva Stadium de Dublin.

« On a été bien empêchés par les Italiens, on a été trop sanctionné »

Dès la fin du match face à l’Italie, le sélectionneur du XV de France a tenu à sonner la révolte, mobilisant ses hommes avant l’Irlande. « On a été bien empêchés par les Italiens, on a été trop sanctionné » a expliqué Galthié, au micro de France 2 . « 18 fois, plus les avantages et le carton jaune (contre Charles Ollivon), surtout dans des zones où on ne doit pas faire de fautes. En position défensive, on s'est mis en difficulté ».

« Il faudra comprendre comment il veut que la partie se passe »