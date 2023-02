6 Nations : Revivez les plus grands matchs des Bleus dans le tournoi. Des moments magiques et dramatiques que personne n’a oublié

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’histoire d’amour entre le XV de France et le tournoi des 6 Nations a permis aux Bleus de vivre des moments incroyables ces dernières années. Le 10 Sport revient sur trois moments parmi les plus forts du collectif tricolore dans cette compétition si particulière.

A l’heure du retour du Tournoi des 6 Nations, l’occasion est belle de revenir sur les plus beaux moments de cette compétition pour notre XV de France. Depuis son admission en 1910, la France a disputé 93 fois la compétition pour un total de 26 victoires, dont 10 Grands Chelems. Actuellement l’une des meilleures nations au monde, si ce n’est la meilleure, elle aura rendez-vous pour défendre son titre acquis il y a un an, au terme du dixième Grand Chelem de son histoire. Si les Bleus récidivent cette année, ils seront les premiers à le faire depuis la nouvelle formule à 6 équipes, effective depuis 2000. Avant ça, voici 3 des meilleurs matches des Bleus depuis 2000 dans le Tournoi.

Et si Fabien Galthié avait plusieurs XV de France… https://t.co/VpD9qv9ijo pic.twitter.com/CxUNLpEfkk — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

France - Irlande 2002 : premier Grand Chelem

Si c’est bien l’Angleterre qui a remporté les deux premières éditions du Tournoi avec 6 équipes, c’est la France qui réussit le premier Grand Chelem en 2002. Pourtant les Bleus ont bagarré pendant toute la durée de la compétition, s’imposant dans la douleur contre le pays de Galles, l’Angleterre et l’Ecosse. Mais ce 6 avril 2002 ne ressemble à aucun autre jour dans la compétition puisque le XV de France réussit tout ce qu’il entreprend pour battre l’Irlande 44 à 5. Au Stade de France, les Bleus se baladent dès le tout début du match, avec un essai de Serge Betsen à la 3ème minute. Le public est ébloui lors de la première mi-temps, conclue 28-5, même si le suspense n’est pas présent. Dans l’histoire, cette victoire reste la plus large du XV de France face à l’Irlande mais elle permet surtout d’entériner parfaitement le premier Grand Chelem réalisé avec six équipes, une performance inoubliable.

France - Angleterre 2004 : un homme inarrêtable

Deux ans après sa dernière victoire, le XV de France retrouve la meilleure équipe du monde pour la dernière journée de l’édition 2004. L’Angleterre, championne du monde quelques mois plus tôt, avait éliminé la France dans la compétition et ce match sonne comme une grande revanche à prendre. Avant ce très attendu Crunch, les Bleus maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts, en disposant assez aisément de tous ses adversaires. C’est peut-être le Tournoi qui marque la plus grande domination française. Et ce jour-là, les Bleus donnent une petite leçon à leurs rivaux anglais le temps d’une mi-temps, sous l’impulsion d’un joueur en état de grâce : Dimitri Yachvili. Le Biarrot délivre une passe exceptionnelle pour l’essai d’Imanol Harinordoquy puis marque lui-même un essai au terme d’un effort solitaire impressionnant juste avant la pause. A la mi-temps, le score est de 21-3 pour les Bleus, tout proches de réaliser un retentissant Grand Chelem. Si les Anglais vont réussir à se réveiller ensuite et à donner quelques sueurs froides au XV de France, les Bleus s’imposent bien 24 à 21 et peuvent remercier Yachvili, auteur de 19 points sur le match. Une prestation exceptionnelle pour le huitième Grand Chelem des Bleus.

France - Pays de Galles 2017 : un scénario hors du commun