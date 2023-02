Inquiétude, la star du XV de France est proche de la rupture

Thibault Morlain

Lors du deuxième match du Tournoi des 6 Nations, le XV de France s'est incliné contre l'Irlande malgré un très bon Antoine Dupont. Comme à son habitude, le capitaine des Bleus a tout donné, au point d'être épuisé physiquement après la rencontre. Un signal qui ne fait que renforcer les inquiétudes concernant l'état de santé de Dupont à quelques mois de la Coupe du monde en France.

Face à l'Irlande, Antoine Dupont a multiplié les efforts, comme lors de ce retour défensif Mack Hansen, l'empêchant de marquer un essai. Précieux pour le XV de France, il n'a pas su empêcher la défaite contre le XV du Trèfle. Le capitaine des Bleus a pourtant multiplié les efforts, au point d'être rincé après la rencontre, manquant notamment la conférence de presse.

XV de France : Un sale coup dur pour Galthié ? https://t.co/YoXfHiXaxg pic.twitter.com/OwoCREyRoL — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Dupont épuisé !

Comme le rapporte L'Equipe , Antoine Dupont aurait fait savoir en privé après ce match face à l'Irlande, qu'il était « mâché », « concassé » par « le match le plus intense qu'il ait disputé ». Il aura fallu quelques heures au capitaine du XV de France pour se remettre physiquement de ce combat contre les coéquipiers de Jonathan Sexton. Il n'empêche que l'état de fatigue du joueur du Stade Toulousain inquiète de plus en plus, lui qui joue énormément en club et en sélection.

« Acepter qu'il soit parfois moins performant »