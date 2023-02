Irlande - France, les raisons de la défaite (3/3) : Mr Barnes est-il fautif ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Face à l’Irlande, les Bleus ont rivalisé, tenu, et tenté. Mais ils ont commis trop d’erreurs pour espérer renverser cet incroyable XV du Trèfle et préserver leur invincibilité. L’arbitrage anglais de Mr Barnes n’a pas toujours en faveur des Bleus. Mais est-il responsable de la défaite ?

Il n’y a pas de scandale ! Peu de supporters des Bleus, lucides, se sont réveillés dimanche matin avec l’amertume de s’être fait voler la victoire à l’Aviva Stadium. Les Irlandais ont un plan de jeu bien trop maîtrisé, une défense impeccable et ont eu trop d’opportunités dans les 22 mètres français, pour que nous leur manquions de respect au point de ne pas avouer leur supériorité. Quand bien même, jusqu’au dix dernières minutes, les Bleus étaient dans le « game ». Et si l'arbitre Wayne Barnes avait sifflé un peu plus côté bleu...

Barnes est-il responsable de l’erreur sur l’essai accordé à Lowe ? Non

Premier tournant du match, à la 21e minute de jeu, lorsque l’ailier irlandais Lowe flirte avec la ligne de touche et plonge dans l’en-but pour inscrire le deuxième essai de son équipe malgré le retour de Damian Penaud. Après assistance vidéo, Mr Barnes accorde l’essai. Et pourtant, une image diffusée juste après validation montre clairement que Lowe a touché le bord de touche avant d’aplatir. L’essai n’aurait donc pas dû être accordé. Mais la responsabilité ne vient pas de Wayne Barnes qui est sur le terrain face aux écrans et ne maîtrise pas les images qu’on lui propose. En revanche le réalisateur irlandais, ainsi que l’arbitre vidéo, n’ont pas été assez rigoureux dans ce cas précis. D’évidence, on pourrait penser que le réalisateur a sciemment caché l’image montrant clairement le pied en touche. C’est probablement un oubli volontaire de sa part. Preuve qu’il influe lui aussi sur le cours d’un match. Mais la faute est surtout à l’actif de l’arbitre vidéo qui a indiqué à Barnes qu’il n’avait pas assez d’images pour invalider l’essai : « Le pied n’est pas clairement en touche, le ballon n’est pas clairement en touche, tu peux rester sur ta décision terrain et accorder l’essai ». Sauf qu’avant chaque match, les arbitres vidéo reçoivent du réalisateur le plan du terrain avec la disposition de toutes les caméras. De façon à ce que l’arbitre vidéo puisse savoir quels sont les angles possibles sur chaque action. Ainsi, l’arbitre vidéo aurait dû demander de voir l’essai sur tous les axes, comme c’est le cas habituellement. Pas de chance pour les Bleus, le bon axe était finalement celui de la caméra située à l’exact opposé de l’action, derrière l’en-but irlandais. Cet oubli a couté 5 points.

Atonio méritait-il un carton jaune ? Oui

Deuxième tournant du match, à la 26e minute de jeu, le pilier français Uini Atonio stoppe brutalement le talonneur irlandais Rob Herring. Un plaquage haut qui alerte immédiatement Mr Barnes qui souhaite revoir l’action en vidéo avant de prendre une décision. On voit clairement que Uini Antonio ne se baisse pas sur ses appuis avant d’effectuer son plaquage et que son épaule touche le visage du talonneur irlandais. Mais heureusement, l’épaule droite d’Atonio a d’abord était en contact avec le torse de son adversaire. Ainsi, Mr Barnes a respecté la règle et le carton jaune était entièrement justifié. Il aurait pu être rouge comme le demandait les Irlandais car le contact au visage existe bien et Rob Herring, dont la tête a basculé violemment vers l’arrière, n’est jamais revenu sur la pelouse après son protocole commotion.

Barnes a-t-il oublié des fautes irlandaises ? Oui

Dans l’ensemble, Wayne Barnes a été à la hauteur de l’événement. Mais côté français, on pourra toujours discuter telle ou telle décision qui aurait pu faire basculer l’issue du match. D’abord parce que Wayne Barnes n’a pas été très attentif aux roublardises des Irlandais. Comme par exemple l’obstruction d’O’Mahony sur Cyril Baille au moment où Keenan trouve l’intervalle pour inscrire le premier essai. Comme le leurre un peu trop ostentatoire (et hors-jeu ?) de Jonathan Sexton sous les poteaux au moment où Porter aplatit dans l’en-but quelques mètres plus loin. Ou encore ce saut désarticulé de Murray sous un ballon haut pour mettre sa jambe en opposition et provoquer la faute d’Ethan Dumortier. Rien de scandaleux. Des petits coups de vices bien sentis au service du collectif. Mais peut-être sanctionnables si on y prête attention. De même que si les Bleus ont été plutôt rassurants sur leur capacité à respecter la règle, en comparaison au match de Rome une semaine plus tôt, ils n’ont en revanche pas été récompensés lorsqu’ils ont mis les mains sur le ballon dans les rucks. Julien Marchand notamment aurait dû récupérer au moins deux pénalités. Enfin, Cyril Baille a dû s’employer à plaquer deux joueurs irlandais en même temps lorsque l’un des deux venait de commettre un grossier passage sans ballon juste sous le nez de Wayne Barnes. Des petits détails qui, mis bout à bout...