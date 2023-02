XV de France : Première réussie pour Ethan Dumortier, la nouvelle pépite de Galthié

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Seul bleu des Bleus à Rome, Ethan Dumortier a réussi sa première sélection en inscrivant notamment un bel essai suite à un joli service au jeu au pied de Romain Ntamack. Pour sa première expérience internationale, le jeune ailier lyonnais s’est montré plutôt à l’aise.

Ethan Dumortier était le seul petit nouveau dans le XV de départ choisi par Fabien Galthié pour débuter le Tournoi des 6 Nations. En l’absence de Gabin Villière, blessé, et le recentrage de Yoram Moefana, c’est lui qui a été préféré à Mathis Lebel (entre autres) pour affronter l’Italie. Le meilleur marqueur d’essais du Top 14 avait aussi séduit le staff tricolore lors du stage à Capbreton.

Premier match, premier essai

Sur la pelouse du Stade Olympique de Rome, Le joueur du LOU est à crédité d’une bonne performance. Solide en défense, il a fait les efforts de replacement pour fermer le fond du terrain lorsqu’il le fallait, a touché des bons ballons d’attaque en cassant quelques placages, et surtout il a inscrit un essai en première période. Un pur essai d’ailier à la réception d’un jeu au pied de Romain Ntamack. « Il faut remercier Romain , précise Ethan Dumortier. Sa lecture du jeu est bonne, il décide de jouer au pied. Mon rôle d’ailier est de finir les coups, c’est ce que j’ai fait ».

Une première qui en appelle d’autres