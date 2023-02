6 Nations : Qui est Ethan Dumortier, la nouvelle bombe du XV de France ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans la pépinière de talents du rugby français, Fabien Galthié pourrait donner sa chance au jeune Ethan Dumortier. A 22 ans, l’ailier du LOU est l’actuel meilleur marqueur du Top 14 et semble promis à un bel avenir. Portrait.

A l’approche du Tournoi des 6 Nations, dans lequel les Bleus défendront leur titre obtenu l’année dernière au terme d’un Grand Chelem époustouflant, plusieurs visages pourraient débarquer dans l’effectif mené par Fabien Galthié, à commencer par celui d’Ethan Dumortier. Déjà appelé en automne pour la tournée habituelle, le jeune centre ou ailier pourrait connaître sa première sélection très prochainement, alors que le premier match du XV de France est programmé dimanche contre l’Italie. En tout cas, le jeune joueur de 22 ans affiche clairement ses ambitions.

Un pur produit lyonnais

Né à Lyon, ce n’est pas un hasard si Ethan Dumortier fait le bonheur du LOU dernièrement. Formé au Saint-Savin sportif et au CS Bourgoin-Jallieu, il est repéré en 2017 par Lyon où il continue à jouer en tant que centre. Repositionné ensuite en tant qu’ailier, il débute sa carrière professionnelle en 2019 et fait partie de cette génération championne du monde junior la même année. Sa précocité exceptionnelle lui ouvre les portes du Top 14 puisqu’il a encore 18 ans lorsqu’il fait ses premiers pas à ce niveau. Au fil des années, Ethan Dumortier continue sa progression avant de connaître une éclosion au plus haut niveau cette saison.

Le nouveau talent du XV de France ?