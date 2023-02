Rugby : « On va revenir avec les crocs », le XV de France annonce la couleur

La rédaction

Défait ce samedi dans un match très intense face à l’Irlande (32-19), le XV de France peut nourrir certains regrets. Les hommes de Fabien Galthié n’ont pas démérité face à ce qui est sans doute la meilleure équipe du monde. Homme fort de l’équipe de France depuis des années, Gaël Fickou s’est exprimé sur le match, et se veut revanchard.

Cette défaite face à l’Irlande a deux visages pour le XV de France. Car dans un premier temps, les hommes de Fabien Galthié ont montré de très belles choses, ainsi que de l’intensité. Mais ce résultat vient tout de même mettre fin à une série de 14 victoires consécutives. Gaël Fickou, l’un des cadres de la sélection est revenu dans des propos rapportés par le journal L ’ Équipe , sur l’importance de la gestion de cette défaite. Selon le Centre, il faudra se montrer incisif lors du match face à l’Écosse le 26 février prochain.

«On aurait pu gagner ce match», constate Gaël Fickou

L’expérimenté Gaël Fickou déclare : « On va déjà passer un bon moment ensemble, la défaite, on ne peut plus rien y faire. On aurait pu gagner ce match, on l'a perdu, c'est dur, c'est un coup qui fait mal mais on va se relever. On apprend en perdant aussi » . Garder l’optimisme donc, voilà quelle est la mission du XV de France, qui recevra l’Écosse à la maison, alors que les Écossais se sont imposés ce samedi face au Pays de Galles (35-7).

Le XV de France est revanchard selon Fickou