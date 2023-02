Le XV de France s'est enfin fait avoir, il peste

La rédaction

Le XV de France s’est incliné ce samedi face à l’Irlande (32-19), lors de leur deuxième match du tournoi des six nations à Dublin. Cette défaite, plutôt logique au vu de la rencontre, n’en reste pas moins une grande déception pour Fabien Galthié et ses hommes, invaincus jusque-là depuis deux ans. Le sélectionneur français est revenu sur cette défaite.

C’est finalement après 14 victoires de suite que le XV de France s’est incliné face à une impressionnante équipe d’Irlande ce samedi. Déçus, les hommes de Fabien Galthié n’ont pourtant pas démérité. Mais la défaite elle, est bien présente, et il faudra se concentrer sur le prochain match à domicile face à l’Écosse le 26 février prochain. Présent en conférence de presse après la rencontre, Fabien Galthié est revenu sur ce match mettant fin à une magnifique série de victoires.

« Il faut apprendre à vivre la défaite » constate Galthié

Le sélectionneur du XV de France va donc être attendu au tournant pour remobiliser son groupe après cette défaite au goût amer. Mais en conférence de presse, l’ancien du Stade Toulousain a livré un constat plus que lucide : « On était venus pour gagner, donc la défaite... Ça faisait deux ans qu'on ne l'avait pas rencontrée donc ce n'est pas agréable. On était sur une série de 14 victoires, elle est là, mais il faut apprendre à vivre la défaite. On sent qu'elle n'est pas très appréciée dans l'équipe, ce n'est pas une amie. Mais elle est là, il va falloir passer la fin de la journée avec » .

Vite se relancer pour le XV de France