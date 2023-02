Quiz : Romain Ntamack, que savez-vous sur l’autre star du rugby français ?

La rédaction

Fils d’Emile Ntamack, l’un des joueurs les plus talentueux du rugby français, qui au début de sa carrière, avant de prendre de la masse pour évoluer au centre, était véritablement insaisissable lorsqu’il lançait des relances phénoménales de son poste d’arrière, grâce à des appuis absolument exceptionnels, Romain Ntamack a réussi l’exploit de se faire un nom dans le rugby de haut niveau, en développant au demeurant sa propre personnalité en tant que joueur, affichant des caractéristiques différentes de celles de son père. Romain Ntamack ne dispose pas, par exemple, des appuis de son père, mais il affiche une très bonne vitesse de course, ainsi qu’une vision du jeu et une qualité de pied lui permettant de figurer parmi les meilleurs demis d’ouverture au monde. Fabien Galthié n’a d’ailleurs pas tardé à le titulariser régulièrement comme numéro dix du XV de France.

Une force mentale qui sera utile au XV de France

Formé à Toulouse, le seul club qu’il ait connu à ce jour, Romain Ntamack a pu bénéficier depuis tout petit de la culture du haut niveau du Stade Toulousain, ainsi que de l’exigence permanente de la victoire, une victoire par le jeu conformément à l’ADN des rouges et noirs. Avec le Stade, Ntamack a déjà remporté deux titres de champion de France et une Coupe d’Europe, un palmarès impressionnant pour un joueur de 23 ans. Cette expérience et cette capacité à gérer les grands événements seront indéniablement d’une grande utilité pour l’équipe de France, surtout à ce poste clé de demi d’ouverture, où il faut savoir garder la tête froide sous la pression. Et ça Romain Ntamack sait faire. « Etre ouvreur, c’est beaucoup de pression. Si on y joue, c’est qu’on aime ça » déclarait-il l’an dernier. L’ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France sera servi, il en aura assurément de la pression en cette année 2023.