6 Nations : Après l’Irlande, le XV de France annonce du lourd

Fin de série pour l'équipe de France. Alors qu'ils restaient sur quatorze victoires de rang, les Bleus se sont inclinés face à l'Irlande à Dublin. Les hommes de Fabien Galthié font une croix sur le Grand Chelem et offrent un boulevard à leur adversaire du jour. Après la rencontre, Romain Ntamack a livré ses impressions et s'est voulu rassurant.

Le Tournoi des Six Nations 2023 a, peut-être, basculé ce samedi à l'Aviva Stadium. Les deux meilleures équipes de la compétition, la France et l'Irlande, s'affrontaient à Dublin. L'affrontement a tourné en faveur du XV de Trèfle (32-19), qui empoche le point de bonus offensif. Pour la France, c'est un coup d'arrêt. Les Bleus restaient sur quatorze victoires consécutives et n'avaient plus perdu depuis le 17 juillet 2021. Mais malgré cette défaite, Romain Ntamack préfère retenir le positif.

Les regrets du XV de France

« On n'était pas loin. Il fallait jouer à 200 % pour espérer gagner en Irlande. On n'a aucun regret là-dessus. On s'est donné les moyens de rivaliser, on s'est envoyé en défense. Ça fait deux ans qu'on n'avait pas perdu. On n'aime pas ça. On fait des petites erreurs. On a voulu jouer, on n'a pas regret. On verra la vidéo plus tard. On a fait des actions incroyables. Si on n'a pas cette envie de vouloir jouer les ballons de notre camp, jamais on ne marque cet essai de Damian (Penaud). Il y a du positif aussi à retenir » a déclaré le demi d'ouverture de l'équipe de France.

Fin de série pour les Bleus

Mais cette défaite pourrait être lourde de conséquences pour les Bleus, qui doivent espérer une défaite de l'Irlande pour croire, à nouveau, au titre. « Pour gagner face à la meilleure nation, il faut gommer ces petits détails. Cette défaite n'est pas une piqure de rappel, ça nous montre ce qu'on doit travailler pour atteindre ce niveau et gagner. Dans l'état d'esprit, ça n'avait rien à voir avec la semaine dernière. Il y a beaucoup de positif à retenir » a-t-il déclaré.

« Le Tournoi n'est pas terminé »