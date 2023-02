6 Nations : Le XV du Trèfle avec la charnière Murray-Sexton

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Annoncés incertains tous les deux, les expérimentés Connor Murray et Jonahan Sexton seront bien titulaires avec l’Irlande samedi face au XV de France. Le sélectionneur Andy Farrell pourra compter sur leur expérience et leur complicité. Mais il devra faire avec l’absence de son talonneur Dan Sheehan.

Pour la 67ème fois dans l’histoire de la sélection irlandaise, le demi-de-mêlée Connor Murray et l’ouvreur Jonathan Sexton vont être associés. Un record dans le rugby moderne, loin de la statistique du duo français Dupont-Ntamack qui ne vont vivre que leur 23ème association sous le maillot Bleu. Les deux briscards irlandais étaient pourtant annoncés incertains. Sexton en raison d’une béquille contractée à Cardiff samedi dernier. Mais face au danger que représente l’équipe de France, Andy Farrell a préféré miser sur l’expérience et la complicité des deux hommes.

Sheehan et Furlong absents

En revanche, le XV du Trèfle se présentera à l’Aviva Stadium samedi sans son titulaire habituel au talon, Dan Sheehan. Blessé aux ischio-jambiers, le talonneur du Leinster est absent du groupe. Une bonne nouvelle pour Julien Marchand qui devra tout de même faire face à Rob Herring. « Il était au top de sa forme donc il va forcément nous manquer , explique Andy Farrell après avoir annoncé à la presse l’absence de Sheehan. Mais je préfère voir ça comme une bonne nouvelle car c'est exactement ce qui risque de se passer à chaque grand rendez-vous international, notamment dans un Coupe du monde. On va toujours connaître des blessures, des joueurs qui ont des hauts et des bas, des commotions... Et c'est bien de se préparer à ces aléas, de les vivre pour mieux les anticiper. Rob Herring a toujours répondu présent, il peut faire un très bon boulot samedi dans ce match ». Le sélectionneur irlandais préfère relativiser plutôt que de se plaindre. Pour le XV du Trèfle c’est un deuxième coup dur en première ligne après le forfait aussi du pilier Tadhg Furlong, blessé au mollet.

Une équipe verte très solide

Malgré quelques absences, c’est une équipe d’Irlande très solide qui sera face aux Bleus samedi après-midi pour ce deuxième match du Tournoi des 6 Nations. Avec notamment une troisième-ligne de haut-vol composée du meilleur joueur du monde Josh van der Flier, de Caelan Doris et de Peter O'Mahony. Derrière, Hugo Keenan, Mack Hansen et James Lowe formeront le triangle arrière. Au centre, Garry Ringrose sera bien présent et sera associé à Stuart McCloskey, préféré à Bundee Aki.

La composition de l'Irlande

Keenan - Hansen, Ringrose, McCloskey, Lowe - Sexton (cap), Murray - Van der Flier, Doris, O'Mahony - Ryan, Beirne - Bealham, Herring, Porter.

Remplaçants : Kelleher, Kilcoyne, O'Toole, Henderson, Conan, Casey, Byrne, Aki.