Quiz - Rugby : Saurez-vous répondre à toutes ces questions sur le XV de France ?

Véritable référence mondiale, le XV de France de rugby court toujours derrière la première Coupe du monde de son histoire. L’année 2023 pourrait être la bonne pour l’équipe d’Antoine Dupont. En attendant, Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances sur le XV de France.

Dans l’histoire des sports collectifs français, la situation du XV de France apparaît relativement paradoxale. Pendant plusieurs décennies, l’équipe de rugby tricolore apparaissait comme la plus performante et celle susceptible d’aller décrocher une victoire en Coupe du monde alors que, par exemple, le football français en était encore à lutter avec acharnement pour se qualifier pour le Mondial.

En 1987, lorsque naît la première Coupe du monde de rugby, il apparaît quasiment certain que c’est en rugby que la France décrochera son premier titre mondial parmi les sports collectifs majeurs. Cette conviction était d’ailleurs renforcée par la compétition de 1987, le XV de France échouant en finale contre la Nouvelle Zélande. Seulement presque 40 ans plus tard, le rugby tricolore n’a encore jamais remporté la Coupe du monde, là où l’équipe de France de football, pour ne citer qu’elle, a décroché deux titres mondiaux et disputé deux finales supplémentaires.

En 1995, les Bleus étaient les plus forts

Pourtant, le XV de France a plusieurs fois été proche du Graal, disputant plusieurs finales de Coupe de monde, avec quelques exploits de légende comme la victoire incroyable obtenue contre la Nouvelle Zélande en demi-finale en 1999. Il l’a probablement été encore plus en 1995, même s’il n’atteint cette année-là que les demi-finales, perdant contre l’Afrique du Sud au terme d’un match où il avait pourtant clairement affiché sa supériorité sur son adversaire. En 1995, la France, emmenée par un pack sans doute le plus fort de l’histoire, était clairement la meilleure nation. Mais elle ne gagna pas la Coupe du monde pour autant, et même si la défaite contre l’Afrique du sud, où plusieurs essais furent refusés aux Bleus, à l’image de cet essai de pénalité qui aurait dû leur être accordé après un nombre incalculable de mêlées écroulés par les Sudaf à un mètre ou deux de leur ligne d’en-but, laisse un arrière-gout amer, le fait est que les Bleus n’ont pas gagné cette Coupe du monde. Et qu’ils ne l’ont jamais gagnée tout court.