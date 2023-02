6 Nations : Les petites choses à savoir avant France-Ecosse

La rédaction

Français et Ecossais s’affrontent ce dimanche au Stade de France pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Arbitrage, statistiques, anecdotes... Vous saurez tout sur ce 100ème France-Ecosse de l’histoire.

Un arbitre Géorgien

L’arbitre de France – Ecosse se nomme Nika Amashukeli. Il a 28 ans. Il est Géorgien. Natif de Tbilissi, il a été le premier arbitre Géorgien à arbitrer un match du Tournoi des 6 Nations. C’était en 2022 à l’occasion du match Irlande – Italie. 7 fois meilleur arbitre dans son pays, il a aussi été victime d’une violente agression en 2016 à l’issue d’un match de championnat géorgien. Il a reçu un coup de couteau dans la cuisse. Nika a failli dire stop au rugby après ça, mais il a persévéré jusqu’au plus haut-niveau actuellement.

C’est le 100ème duel Franco-Ecossais de l’histoire

Ce dimanche, Français et Ecossais s’opposent pour la centième fois dans l’histoire du rugby. Le premier match s’est joué le 22 janvier 1910 à l’occasion du premier Tournoi des IV Nations, et le XV de France s’est imposé 27 à 0. Côté bilan, avantage aux Bleus qui ont déjà remporté 57 rencontres, contre 39 pour le XV du Chardon. Par trois fois, les deux équipes se sont quittées sur un match nul. Le plus large écart est aussi en faveur des Bleus. C’était en 2003, lors d’un match de préparation à la Coupe du monde. La France l’avait emporté 51 à 9.

Les meilleurs plaqueurs du Tournoi sont sur la pelouse

Ce dimanche, les 8 meilleurs plaqueurs actuels du Tournoi des 6 Nations seront sur la pelouse du Stade de France. Avec en premier, le troisième-ligne centre écossais Matt Fagerson qui a déjà réussi 45 plaquages depuis le début du Tournoi. Il devance les Français Thibaud Flament (43) et Anthony Jelonch (42). Des statistiques qui s’expliquent aussi par le fait que la France et l’Ecosse sont les deux nations à avoir le moins le ballon depuis le début de la compétition. Seulement 18 minutes chacune. Elles sont donc logiquement celles qui défendent le plus.

