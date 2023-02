Le Stade de France, l’arène du XV de France

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Dimanche, le XV de France jouera son troisième match du Tournoi des 6 Nations contre l’Ecosse. Le premier à domicile. Et le premier de l’année 2023 dans ce Stade de France où l’équipe de Fabien Galthié collectionne les succès et espère un dénouement historique à l’automne prochain.

Depuis deux ans, le XV de France est invaincu à domicile. Donc invaincu au Stade de France. La dernière défaite remonte au 26 mars 2021 contre l’Ecosse (23-27) à l’occasion du premier match du Tournoi des 6 Nations. Un petit couac du début de l’ère Galthié à l’heure des réglages de ce qui deviendra la formidable équipe de France invaincue durant l’année 2022. Depuis ce temps, les Bleus se sont réconciliés avec l’enceinte de Saint-Denis. D’un stade grand, gris et froid, la Fédération Française de Rugby a réussi le pari d’en faire une arène bouillante et imprenable.

Une mise en scène réussie

D’abord grâce à une équipe française séduisante, qui domine et qui gagne. C‘est le travail du staff de Fabien Galthié et de l’opportunité d’un réservoir de talent incarné par Antoine Dupont, Greg Alldritt ou Romain Ntamack. Mais aussi avec l’appui d’un protocole d’avant match plus convivial et plus travaillé qui transporte les spectateurs jusqu’au coup d’envoi. Le déclic fut lors de la réception de la Nouvelle Zélande en novembre 2021. Une affiche prometteuse associée à une mise en scène impeccable (stade dans le noir, animation d’avant match...), c’est la recette du succès. Résultat, le public est chauffé au fer blanc et pousse derrière l’équipe. Et les Bleus ont des ailes. Rebelote durant le Tournoi 2022 conclu par un Grand Chelem et une soirée bouillonnante lors de la réception de l’Angleterre. Désormais, les Bleus se sentent bien au « SDF ». Situation idéale donc avant la Coupe du monde qui programme déjà un étouffant France – Nouvelle Zélande en guise de mise en bouche, avant bien sûr des phases finales indécises de ce même stade.

Le XV de France a un gros problème, la raison est dévoilée https://t.co/N4EjrpE3vu pic.twitter.com/p5ffjG4rZ8 — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Pas de Stade de France en 2024 !

En revanche, après la Coupe du monde 2023, Les Bleus oublieront quelques temps la chaleur du Stade de France. En 2024 les Bleus iront voir ailleurs. Le Tournoi des 6 Nations se jouera en province cette année-là. En raison de la tenue des Jeux Olympiques à Paris, la pelouse du Stade de France sera préservée pendant tout le premier semestre 2024. Une décision qui implique la délocalisation des matchs du XV de France. Ainsi, les 3 rencontres à domicile du Tournoi se joueront ailleurs en France. Possiblement au Vélodrome à Marseille pour les réceptions de l’Angleterre et l’Irlande. Et au Groupama Stadium de Lyon pour la venue de l’Italie.