XV de France : Nouvelle inquiétude en vue pour Fabien Galthié

Arnaud De Kanel

Remis plus vite que prévu de sa blessure, Jonathan Danty a été retenu par Fabien Galthié pour le prochain match du Tournoi des Six Nations contre l'Ecosse. Le centre a même rejoué ce samedi avec La Rochelle et n'a pas semblé diminué. Pour autant, il ne s'est pas montré très rassurant devant les journalistes.

Un nouveau renfort va venir en aide au XV de France pour la suite du Tournoi des Six Nations. En effet, indispensable au centre depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, Jonathan Danty sera présent contre l'Ecosse, lui qui avait raté les rencontres contre l'Italie et l'Irlande en raison d'une blessure au genou. Annoncé forfait pour l'intégralité de la compétition, Danty a bien récupéré. Pas destiné à rentrer en jeu de si tôt samedi avec le Stade Rochelais, il a disputé 40 minutes à cause de la commotion cérébrale de son coéquipier Ulupano Seuteni. Serein dans l'impact, il n'a montré aucun signe de retenue. Pourtant, il a confié toute sa crainte de rechute.

«Il y a forcément un peu d'appréhension»

Entré en jeu à la 39ème minute de jeu, Jonathan Danty n'avait pas prévu de disputer autant de minutes, lui qui faisait son retour à la compétition. « Je ne sais pas si j'aurais pu faire plus que quarante minutes. Il y a forcément un peu d'appréhension. Au fur et à mesure des matches, cette appréhension va s'effacer », a-t-il concédé au micro de Canal + après la victoire des siens à Castres (17-32). Fort heureusement, Danty n'a pas rechuté mais Christophe Galthié risque de ne pas pouvoir compter sur lui immédiatement.

«Il faut faire attention...»