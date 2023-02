6 Nations : Un renfort inattendu pour le XV de France ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Blessé à un genou lors du déplacement de La Rochelle à Perpignan, Jonathan Danty était annoncé forfait pour trois mois et avait dû déclarer forfait pour le tournoi des VI nations 2023. Mais bonne nouvelle, le centre français pourrait être apte avant la fin du Tournoi.

Fabien Galthié et son staff du XV de France redoutaient une blessure plus grave que prévue, mais c’est le contraire qui pourrait bien se passer. Jonathan Danty, homme fort et grand artisan du grand chelem des Bleus en 2022, a causé du souci à son sélectionneur. Le joueur du Stade Rochelais s’est blessé au genou lors de la 14e journée de Top 14 et un doute persistait quant à sa durée d’indisponibilité. Le ligament croisé postérieur s’est rompu, mais des soupçons sur le ligament antérieur existaient, ce qui aurait augmenté son éloignement des pelouses à plus de six mois. Mais finalement pas de mauvaise surprise pour Danty qui a décidé de ne pas se faire opérer et pourrait revenir bien plus vite que prévu.

De retour avec La Rochelle dès ce week-end ?

Lors de la réception du Lou il y a deux semaines, Jonathan Danty avait déjà repris la course. Il pourrait probablement faire partie du groupe Rochelais qui se déplace à Castres ce samedi à 17h. Le Stade Rochelais, actuellement 4e au classement ne dirait pas non au retour de son centre. Si le Français avait décidé de ne pas passer sur le billard, c’est aussi car il avait l’espoir de disputer la fin du tournoi des VI nations. Après un match compliqué contre l’Italie à Rome, puis une défaite face aux Irlandais, le staff du XV de France ne dirait pas non à un retour d’un des hommes les mieux utilisés par Fabien Galthié. Le staff français le laissera-t-il reprendre la compétition après sa blessure fin décembre ? Réponse dans les prochains jours.