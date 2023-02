6 Nations : Il révèle les plus gros points faibles du XV de France

La rédaction

Le XV de France a subit sa première défaite depuis quasiment deux ans en s’inclinant ce samedi face à l’Irlande, lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Thierry Dusautoir, ancien capitaine emblématique de la sélection tricolore, a analysé cette contre-performance marquante.

Thierry Dusautoir est toujours au cœur du XV de France. S’il n’est plus sur le terrain, l’ancien cadre du Stade Toulousain ainsi que de la sélection met à contribution sa plume et son œil d’expert pour le journal L’Equipe . L’ancien joueur est revenu sur la défaite des hommes de Fabien Galthié face à l’Irlande ce samedi. Les Bleus ne poursuivront pas cette série de 14 victoires consécutives.

Le Rugby français a changé selon Thierry Dusautoir

Thierry Dusautoir déclare : « La France se lance donc dans un autre rugby, elle cherche à faire évoluer son jeu vers plus de possession. Mais on a vu à Dublin qu'elle a du retard sur ce plan par rapport à d'autres nations qui ont depuis plus longtemps pris le parti de porter le ballon, notamment l'Irlande. A l'Aviva, ce décalage a été flagrant. Avec leur intensité habituelle, les Irlandais ont réalisé beaucoup de choses justes dans l'utilisation du ballon, ils sont allés jouer dans les couloirs grâce à des leurres, des redoublées, toujours en priorisant le rythme, l'avancée. Cette justesse a contrasté avec les difficultés collectives à bien utiliser le ballon sur ses attaques placées » .

Rugby : « On va revenir avec les crocs », le XV de France annonce la couleur https://t.co/g8x6hLkOB8 pic.twitter.com/7zFHmWkU3w — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Les faiblesses du XV de France révélées