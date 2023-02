6 Nations : « Ça fait mal », le XV de France se lâche après l’Irlande

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ils étaient invaincus depuis le 17 juillet 2021. Les Bleus sont inclinés ce samedi face à l'Irlande en ouverture de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations (32-19). Un coup d'arrêt commenté après la rencontre par Grégory Alldritt, qui a décidé de vite passer à autre chose malgré la déception.

Le choc était attendu et a tenu toutes ses promesses. La rencontre entre l'Irlande et la France, les deux meilleures équipes du monde actuellement, a atteint des sommets et a tourné en faveur du XV de Trèfle. Pourtant, les hommes de Fabien Galthié ont très vite mené grâce notamment à un essai génial de Damien Penaud, mais les coéquipiers de Johnny Sexton ont profité de l'indiscipline française pour creuser l'écart. L'Irlande file désormais vers le titre. Quant à la France, il va falloir digérer cette défaite. Un sentiment, que n'avait plus ressenti les Bleus depuis le 17 juillet 2021.

Rugby : « On va revenir avec les crocs », le XV de France annonce la couleur https://t.co/g8x6hLkOB8 pic.twitter.com/7zFHmWkU3w — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Coup d'arrêt pour les hommes de Fabien Galthié

Après la rencontre, Grégory Alldritt n'a pas caché sa déception. Lui, qui espérait étirer un peu plus la série de quatorze victoires consécutives de l'équipe de France. « Ça fait bizarre de perdre, on n'était pas habitué. Ça arrive. Sur l'engagement et l'intensité, on a été irréprochable. Sur la stratégie, il y a deux-trois trucs qu'on peut mieux faire. On a été chahutés sur nos sorties de camps. Ce sera un match sympa à analyser. Perdre, ça met toujours un coup derrière la tête. On aime gagner » a confié le troisième-ligne des Bleus.

Le XV de France veut se relever après cette défaite