Thibaud Flament, le porte-bonheur du XV de France

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Marqueur d’essai à Rome dimanche dernier, Thibaud Flament s’installe progressivement comme un joueur incontournable du XV de France. En seulement douze sélections, le deuxième-ligne toulousain a déjà battu toutes les grandes nations du rugby, et reste invaincu avec le maillot bleu.

Ce n’est surement pas le joueur de l’équipe de France le plus connu. Mais son talent est immense et son ascension fulgurante. D’abord inconnu en France avant que Pierre-Henri Broncan n’aille le sortir de son exil anglais pour le faire signer à Toulouse, Thibaud Flament a ensuite vite progresser et taper dans l’oeil de Fabien Galthié. En Bleu il n’a jamais loupé un rendez-vous important. Vainqueur du Grand Chelem l’an passé, il était aussi des succès contre les All Blacks et l’Argentine en 2021, et contre l’Australie et l’Afrique du Sud à l’automne dernier. Et à chaque fois auteur d’une prestation de haut-vol.

Un joueur hybride terriblement efficace

Deuxième ou troisième-ligne avec le Stade Toulousain, Thibaud Flament est considéré come un “deuxième-latte” aux yeux de Fabien Galthié. Le sélectionneur lui offre volontiers du temps de jeu en remplacement de Cameron Woki. Avec le forfait de l’ex-bordelais, c’est naturellement lui qui a été désigné pour débuter le Tournoi en Italie. Un bon choix car Thibaud Flament a été l’un des meilleurs Français. Son profil couteau-suisse est utile au jeu des Bleus.

Une invincibilité à préserver

A seulement 25 ans, le Toulousain cumule beaucoup de qualités. Joueur athlétique et solide défenseur, Thibaud Flament est performant au plaquage et gratte aussi quelques ballons. Mais il a également progressé dans le jeu offensif. « Il a des mains », comme on dit dans le jargon. Sa technique de balle est bonne et il arrive à percuter et faire jouer autour de lui après contact. Ce qui fait de lui l’un des deuxième-ligne les plus habiles de la planète rugby. Bien meilleur que Cameron Woki à l’heure actuelle. Samedi à Dublin, il sera, encore une fois, un précieux atout pour le XV de France. En espérant que son invincibilité en Bleu soit préservée.