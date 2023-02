6 Nations : Quel XV de France contre l’Irlande ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce jeudi, depuis Rome, Fabien Galthié va donner la composition d’équipe du XV de France pour débuter le match à Dublin. Si la prestation des Bleus en Italie n’était pas à la hauteur des attentes, la plupart des 23 présents à Rome devraient rempiler... A moins que le staff ne veuille mettre un peu plus d’expérience sur le banc.

Avant de s’envoler pour Dublin ce jeudi, les 23 Bleus convoqués pour l’enfer de l’Aviva seront désignés. A son habitude, Fabien Galthié ne fait pas beaucoup de changement. Même si la prestation de certains cadres (Principalement Paul Willemse et Charles Ollivon) n’a pas été à la hauteur en Italie, difficile cependant de les sortir de la feuille de match. Ce n’est pas la politique de la maison. Ainsi François Cros devra attendre avant d’avoir une nouvelle opportunité. De même, Melvyn Jaminet, qui postule pour regagner sa place de titulaire à l’arrière, n’aura certainement pas les faveurs, cette fois, de Fabien Galthié. Son long coup de pied aurait pu être un atout mais le staff des Bleus considèrent que Thomas Ramos a donné assez de satisfactions et de garantis pour qu’on le laisse débuter et buter à l’Aviva Stadium.

Du changement sur le banc ?

C'est du côté des remplaçants qu’il pourrait y avoir des petits ajustements. Et notamment pour mettre un peu d’expérience. Dimanche dernier à Dublin, deux joueurs français n’ont pas fouler du stade Olimpico et n’ont donc pas pu honorer leur première sélection : le deuxième-ligne Thomas Lavault, et le demi-de-mêlée Nolan Le Garrec. Pas sûr que ces deux-là restent. Le Toulousain François Cros est à l’affût d’un retour. De même que Baptiste Couilloud. Deux anciens cadres de l’équipe qui pourraient apporter beaucoup aux Bleus en fin de rencontre.



L’équipe probable :

Baille – Marchand – Atonio ; Flament - Willemse ; Jelonch – Alldritt – Ollivon ; Dupont ; Ntamack; Dumortier, Moefana, Fickou, Penaud ; Ramos.

Rempl.: Wardi, Barlot, Falatea, Taofifenua, Cros, Macalou, Couilloud, Jalbert.