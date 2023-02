6 Nations : L'Ecosse avec «la meilleure équipe possible»

La rédaction

Pour affronter les Bleus au Stade de France, le sélectionneur écossais Gregor Townsend dispose de tous ses meilleurs joueurs. Russel, Van der Merwe et Hogg seront bien là face au XV de France.

A la veille d’affronter la France pour le troisième match du Tournoi, l’Ecosse est encore en lice pour le Grand Chelem. Avec deux victoires bonifiées en Angleterre et face au Pays de Galles, le XV du Chardon continue sa progression et se présente au Stade de France sans complexe. Comme l’indique Fabien Galthié en conférence de presse, l’Ecosse dispose de sa « meilleure équipe possible ».

Un seul changement

Pour affronter le XV de France, Gregor Townsend n’effectue qu’un seul changement dans son XV de départ. Le troisième-ligne d’Edimbourg Hamish Watson retrouve sa place au détriment de Luke Crosby. Pour le reste, rien de change. Le Racingman Fin Russell sera bien évidement à la baguette derrière le demi-de-mêlée Ben White. Le danger viendra surtout de la ligne de trois-quarts avec la paire de centre Huw Jones – Sione Tuipulotu, l’expérimenté arrière Stuart Hogg, et la menace Duhan Van der Merwe à l’aile.

Anthony Jelonch très méfiant