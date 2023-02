XV de France : A quand le retour du grand Alldritt ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Il est considéré comme l’un des meilleurs 8 du monde. Un élément incontournable du XV de France. Un cadre aux yeux du sélectionneur Fabien Galthié. Pourtant, depuis le début du Tournoi, Grégory Alldritt est moins tranchant. Le troisième-ligne rochelais semble émoussé.

C’est un des constats de ce début de Tournoi des 6 Nations 2023, et notamment depuis la défaite en Irlande : certains cadres des Bleus semblent émoussés. Alldritt, Marchand, Dupont, Ntamack... Tous n’ont pas autant d’impact que prévu dans la prestation du XV de France. Fatigués par une saison dernière déjà très riche avec la sélection en clôturant l’année invaincue sous le maillot tricolore. Tous usés aussi par un début de saison dense avec leurs clubs et déjà une quinzaine de matchs dans les jambes. Grégory Alldritt est de ceux-là. Capitaine des maritimes, et cadre du XV de France, il enchaîne les échéances et les prestations de haut-niveau. Aussi, il arrive que la machine se grippe ou se fatigue, et que le colosse rochelais retrouve quelques faiblesses humaines lorsque le corps est un peu las.

Deux surprises signées Galthié pour relancer le XV de France face à l’Ecosse https://t.co/gbJUR61Sbs pic.twitter.com/rJs20D28uk — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Un 8 unique en France

Greg Alldritt est un joueur athlétique (1,91m et 113kg). Une machine qui fait avancer le XV de France. Ses charges cassent les plaquages. Il porte souvent la balle et met toujours son équipe dans le bon sens. Son activité et son intelligence dans les courses font de lui un troisième-ligne centre moderne. Peut-être l’un des tout meilleurs au monde. Greg Alldritt est souvent nominé parmi les meilleurs joueurs d’Europe.

Besoin de repos ?

Mais depuis le début du Tournoi, Gregory Alldritt semble fatigué. Ses stats offensives sont en dessous de son rendement habituel. Moins de distance parcourue avec le ballon notamment. Mais plus de plaquages. Donc moins de courses mais plus de présence sur les phases statiques. Problème : comment faire souffler un joueur cadre en plein milieu du Tournoi et à 7 mois de la Coupe du monde ? Sachant également que son club, le Stade Rochelais, est en course sur les deux tableaux (Top 14 et Champions Cup), et qu’Alldritt en est l’un des capitaines. Même si la France dispose d’un réservoir de joueurs important, aucun autre 8 ne possède les mêmes caractéristiques que Greg Alldritt. Il faudra pourtant que Fabien Galthié trouve une solution pour retrouver le grand Greg Alldritt qui a permis aux Bleus d’enchaîner 14 succès consécutifs. Car il sera l’un des éléments indispensables durant la prochaine Coupe du monde.