XV de France : Grosse inquiétude pour Dupont, il tacle Galthié

Arnaud De Kanel

Élément indispensable du XV de France et de son manager Fabien Galthié, Antoine Dupont devrait logiquement être aligné d'entrée pour la prochaine rencontre du Tournoi des Six Nations face à l'Ecosse. Une titularisation qui n'enchante pas franchement du côté de Toulouse, club de Dupont, où son utilisation est vivement critiquée.

Sacré meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont est le guide du XV de France depuis la nomination de Fabien Galthié. Bien que le sélectionneur ait fait appel à Baptiste Couilloud ou encore Nolann Le Garrec, il ne sort que très rarement son capitaine. Forcément, Dupont y laisse des plumes et l'inquiétude autour de son état de santé grandit à Toulouse, club dans lequel il évolue hors période internationale. Sur les rives de la Garonne, l'utilisation, parfois à outrance, d'Antoine Dupont par Fabien Galthié fait parler.

Huget tire la sonnette d'alarme pour Dupont

La semaine passée, c'est Yoann Huget qui avait alerté Fabien Galthié au sujet d'Antoine Dupont. « Dès qu’il peut jouer, il veut jouer. Il fait les choses à 200 %. S’il ne se sent pas bien et s’il a des douleurs, il aime aussi écouter son corps et échanger avec Ugo (Mola, l’entraîneur de Toulouse) comme il le fait cette année. Le staff joue d’ailleurs vraiment le jeu », avait confié l'ancien coéquipier de Dupont dans les colonnes de L'Equipe . La presse locale s'est également emparée du sujet.

«Il faut protéger le prodige»