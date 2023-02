XV de France : Le talent de Romain Ntamack est-il sous exploité ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Sérieux et sobre, Romain Ntamack offre au sélectionneur Fabien Galthié une certaine stabilité au poste d’ouvreur. Fait rare dans le XV de France. Mais le plan de jeu qu’on lui impose est-il adapté à son style et à son talent ?

C’est l’un des constats de l’échec du XV de France en Irlande. Malgré la critique autour d’une équipe de France qui a parfois “surjoué” en première période, le demi d’ouverture des Bleus Romain Ntamack a paru en-dedans, presque sous-exploité. Son bilan de l’Aviva Stadium est terrible : 0 franchissement, 0 défenseur battu, et 0 zéro passe après contact. En gros, zéro action de génie dont le Toulousain a le secret. Et pourtant, dans son ADN, Romain Ntamack est un joueur talentueux, créatif et véloce. Capable de gérer un match avec froideur, comme de relancer de son en-but contre les All Black.

Une stratégie pas claire

Romain Ntamack semble piéger par la stratégie voulue par Fabien Galthié. Le sélectionneur des Bleus a construit une équipe invincible en 2022 dans un principe de dépossession. Une tactique appliquée à la lettre par le demi d’ouverture toulousain qui a donc usé du jeu au pied dans des zones précises et se permettait de sortir du cadre que pour jouer des coups bien précis. Sauf que Fabien Galthié demande cette fois à son équipe d’activer le logiciel de “repossession”. Un terme sans définition très précise qui condamne les Bleus à travailler d’avantage la construction de leurs actions offensives. Oui, mais, visiblement, sans sortir complétement du plan de “dépossession”. En chef d’orchestre, Romain Ntamack s’y perd un peu. Au final, en Irlande, il a été le joueur le plus discret de l’équipe.

La menace de Jalibert

Tout le monde sait pourtant que Romain Ntamack est capable de plus, et de mieux. Pour preuve ses prestations avec le Stade Toulousain avec qui il excelle autant par sa gestion du pied que par son talent d’initiative et de finisseur. Mais en Bleu, depuis quelques matchs, la sobriété du Toulousain inquiète. Certains parlent même de “gâchis”. Et l’idée de le mettre en concurrence avec le Bordelais Matthieu Jalibert revient dans les discours chez les supporters français. Le 10 de l’UBB est revenu en grande forme. Son entrée en jeu à Rome et son implication dans le dernier essai, a convaincu qu’il était un parfait impact player. Un élément parfait pour dynamiter un match et jouer les bons coups dans le money-time. Peut-il prétendre plus ? La question pourrait évidemment titiller Fabien Galthié au regard des prestations de Romain Ntamack. Sauf que le Toulousain répond pour le moment aux demandes de son sélectionneur. Il suffit donc peut-être de lui laisser un peu plus de liberté, ou de jouer un rugby moins ordonné. Plus d’improvisation et de désordre pour revoir enfin le meilleur de Romain Ntamack. .