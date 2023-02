6 Nations : L’Irlande se déchaîne après le choc face au XV de France

La rédaction

Défait samedi dernier face à l’Irlande lors de la deuxième journée du tournoi des 6 nations (32-19), le XV de France a tout de même livré une prestation encourageante. Mais les hommes de Fabien Galthié auraient pu voir un essai irlandais se faire refuser. L’arbitrage n’a pas non plus ravit les Irlandais, qui eux, se plaignent du violent plaquage d’Uini Antonio, pas sanctionné de la bonne manière selon eux.

L’arbitre du match France Irlande samedi dernier, n’a pas fait des heureux. Waynes Barnes a pris des décisions polémiques, mais ce, des deux côtés. Si pour les Français, l’essai accordé à l’Irlandais James Lowe aurait du probablement être refusé à cause d’un pied en touche au moment de l’essai, le XV de France peut s’estimer heureux de ne pas avoir perdu Uini Antonio en cours de match. Et pour cause, ce dernier s’est montré coupable d’un énorme plaquage tête contre épaule à la 26ème minute. La sanction accordée au pilier du XV de France n’a pas plu à certains médias irlandais.

Un plaquage très dangereux de la part de Uini Antonio

Alors que la France mène 13-12, Uini Antonio, pilier au sens propre et figuré de l’équipe de Fabien Galthié, effectue un plaquage violent sur l’Irlandais Rob Herring. Le Français ne semble clairement pas avoir maîtrisé son geste, et le choc tête contre épaule était assez impressionnant. Dans le sport moderne, où la santé et la sécurité des joueurs sont au premier plan, ce tacle aurait pu valoir un carton rouge.

« Une décision controversée » selon les médias irlandais