Rugby : Adeline, une championne tout terrain

Le rugby féminin sort d’une année 2022 aussi historique qu’exceptionnelle avec deux titres de champion du monde, à 7 et à XV. Des performances de haut-vol et des joueuses en constante progression à l’image d’Adeline. Après avoir rejoint l’Armée de l’Air et de l’Espace en 2018, elle construit une carrière exemplaire sur tous les plans. Portrait.

Fabien Galthié et ses hommes écrivent des chapitres qui entrent déjà dans l’histoire du rugby français. Et à leurs côtés, les femmes de l’équipe de France militaire en font tout autant. En 2022, elles ont réalisé un parcours parfait avec un titre de championne du monde en rugby à 7 pour ensuite aller décrocher le premier sacre mondial, à XV, en Nouvelle-Zélande. Membre de cette équipe de France militaire à qui rien ne résiste, Adeline a fait partie du groupe qui s’est imposé à Auckland, sur les terres des All-Black. Joueuse au Lons Section Paloise depuis 7 ans, elle évolue au plus haut niveau de l’élite du rugby féminin français. Adeline est également militaire, au sein de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Deux carrières qu’elle mène de front avec réussite, valeur et conviction. La recette de son succès.

« L’armée et le rugby sont deux cadres qui se ressemblent »

En novembre 2018, Adeline intègre la base aérienne 115 d’Orange, au service des sports. « En février 2021, j’étais sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan en tant que logisticienne à l’ESRTA (Escadron de Soutien du Ravitaillement Technique Aéronautique). En août 2022, j’ai été mutée au GSBDD Pau-Bayonne afin d’être rapproché de mon club de rugby ». Dans sa vie professionnelle comme dans son univers sportif, les passerelles sont nombreuses. Et les similitudes aussi. « Pour moi, l’armée et le rugby sont deux cadres qui se ressemblent. La solidarité́, l’exigence, le dévouement, l’esprit d’équipe et le respect sont des valeurs essentielles. Le sentiment d’appartenance que je ressens dans ces deux environnements m’encourage à toujours me surpasser ».

« Faire face », en toutes circonstances

Cadre incontournable de l’équipe de France militaire, Adeline l’est également dans son club de Lons Section Paloise. Dans un groupe très relevé de l’Elite 1, l’arrière tente de rivaliser avec des écuries comme le Stade Toulousain, le Montpellier Hérault Rugby ou encore le Stade Bordelais, actuel leader de la Poule 1. Une forte individualité qui se met au service d’une équipe pour faire naître ce qu’il y a de plus fort, dans son sport comme dans son travail : la notion collective : « Elle est prépondérante, primordiale même, souligne Adeline. Pour « faire face », qui est notre devise, nous préparons tous ensemble la mission de manière à ce qu’elle se déroule sous les meilleurs hospices. Un peu comme au rugby en somme, un match se prépare, aussi bien physiquement que mentalement et pour réussir, il n’y a qu’un moyen : tous ensemble ».

Le respect des règles et de l’autorité