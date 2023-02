6 Nations : La voie royale pour l’Irlande

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’Irlande s’est imposée 32 à 19 face au XV de France. A l’Aviva Stadium de Dublin, le rêve de grand chelem des Bleus s’est envolé, alors que celui des Irlandais se concrétise un peu plus.

Un match d’une incroyable intensité, voilà ce qu’ont proposés les Irlandais et les joueurs du XV de France samedi dernier. Le rugby était total et malheureusement, c’est le XV du Trèfle qui s’est imposé. Les deux meilleures nations du monde se sont livré un véritable combat et tous les amateurs de rugby ont pris du plaisir devant ce spectacle, malgré la défaite.

6 Nations : Il révèle les plus gros points faibles du XV de France https://t.co/cUUFPeE5S1 pic.twitter.com/JGNDWYRHB0 — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Un match historique

Il était attendu. Et ce match n’a déçu en rien. La presse irlandaise s’est extasiée devant ce match de très haut niveau et parle même de l’un des plus grands de l’histoire des VI nations. Elle a également salué le niveau des Français qui ont défié les Verts sur tous les points, et souligne l’ambiance de l’Aviva Stadium, plein à craquer dans lequel 9 000 Français avaient fait le déplacement. Elle ne s’est pas empêchée de pester contre l’arbitrage de Wayne Barnes, et considère qu’Atonio méritait un carton rouge dans son intervention sur Herring.

L’Irlande proche du sacre

Après sa victoire sur le XV de France, tous les feux sont au vert pour les Irlandais. Après avoir défait les hommes de Fabien Galthié, on ne voit pas ce qui pourrait arrêter les Irlandais de faire le Grand Chelem 2023. Le XV du Trèfle s’est imposé face aux Pays de Galles en match d’ouverture, ensuite face aux Bleus et devra désormais battre l’Italie, l’Angleterre ainsi que l’Ecosse afin de faire le Grand Chelem. Les hommes d’Andy Farrell ont l’air surmotivés à l’idée de ramener le trophée en Irlande, qui n’a plus fait de Grand Chelem depuis 2018.