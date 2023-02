Irlande - France, les raisons de la défaite (2/3) : Le pied irlandais

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Face à l’Irlande, les Bleus ont rivalisé, tenu, et tenté. Mais ils ont commis trop d’erreurs pour espérer renverser cet incroyable XV du Trèfle et préserver leur invincibilité. Plus long et plus précis, les Irlandais ont dominé le jeu au pied.

L’Irlande est donc la meilleure nation mondiale. Et incontestablement la grande spécialiste du jeu au pied. Et finalement pas qu’avec Jonathan Sexton. L’ouvreur et maître à jouer irlandais a dû quitter les siens à la 49ème minute de jeu, blessé à la cuisse. La suite du Tournoi semble compromise pour lui. Mais sa sortie prématurée n’a en rien affecté la précision chirurgicale des coups de pied irlandais. Les chandelles de Murray, Casey ou Keenan, et les touches trouvées par Lowe ou Hansen ont démontré, s’il le fallait, que les Irlandais maitrisaient à la perfection cette arme de précision. Et avec quelques rebonds favorables qui ont parfois le don d’irriter même le plus calme des supporters français.

Précis et malin

Dans le ping-pong classique auxquels les acteurs se sont quelques fois adonné samedi après-midi, rarement les Bleus sont repartis gagnants ou avec une touche avantageuse. D’abord parce que les Irlandais ont bataillé dans les airs pour gêner les Français. Parfois avec un peu de roublardise comme ce fut le cas de Connor Murray à la lutte avec Ethan Dumortier. L’Irlandais sautant en travers, le corps tourné vers le joueur Bleu pour provoquer une faute évidente, et difficilement évitable pour le jeune ailier lyonnais.

La sortie de Ramos, comme un symbole