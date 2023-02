6 Nations : Après la déroute en Irlande, le XV de France prépare sa revanche

Axel Cornic

Le Grand Chelem n’est plus envisageable en ce Tournoi des 6 Nations, mais le XV de France veut relever la tête très rapidement. Présent en conférence de presse ce mardi, François Cros a remobilisé ses coéquipiers après la défaite face à l’Irlande (32-19) et à seulement quelques jours de la réception de l’Ecosse au Stade de France.

La défaite en Irlande est un vrai faux pas, quand on se veut meilleure nation de la planète ovale et qu’on s’apprête à accueillir la Coupe du monde. Mais les hommes de Fabien Galthié peuvent encore inverser la tendance et viser une victoire finale en ce Tournoi des 6 Nations 2023, avec un gros client qui va bientôt se présenter au Stade de France.

XV de France : Des raisons de craindre l’Ecosse ? https://t.co/ZltatULwMa pic.twitter.com/4Qi0hbqE2k — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Nous ne pourrons pas reproduire le Grand Chelem mais il reste trois matchs pour défendre notre titre »

Invaincue, l’Ecosse est un gros défi pour un XV de France en pleine rédemption. « Nous ne pourrons pas reproduire le Grand Chelem mais il reste trois matchs pour défendre notre titre, se donner les moyens d’y croire jusqu’au bout » a expliqué François Cros, lors de la conférence de presse de ce mardi. « Nous avons fait deux déplacements pour commencer, ce week-end nous avons la chance de revenir à Paris (Saint-Denis, ndlr) dans un stade plein. C’est un soutien en plus qui va nous porter et nous aider à réaliser une bonne performance ».

« Ils vont arriver avec une envie de poursuivre sur une troisième victoire, à nous de freiner leur dynamique »