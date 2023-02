Improbable, le XV de France bientôt menacé par... une grève ?

Pierrick Levallet

Défait par l'Irlande le 11 février dernier, le XV de France aura l'opportunité de recoller au classement en jouant contre l'Ecosse ce dimanche. Actuels quatrièmes du Tournoi des 6 Nations, les hommes de Fabien Galthié, tenant du titres, pourraient cependant voir la tenue d'une de leurs rencontres être menacée par une grève surprenante.

Victorieux de l’Italie pour son entrée en lice dans cette édition du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a buté sur l’Irlande le 11 février dernier (32-19). Les hommes de Fabien Galthié pointent donc à la quatrième place, avec 5 points de retards sur le XV du Trèfle et l’Ecosse. C’est d’ailleurs face au XV du chardon que la France sera opposée ce dimanche, avec une opportunité de recoller au classement et espérer défendre son titre suite à son sacre en 2022. Toutefois, la tenue d’une rencontre serait sérieusement menacée.

Incroyable, le Pays de Galles en grève ?

Selon les informations de la BBC et du Telegraph , le XV du Poireau aurait lancé un énorme ultimatum à la Fédération galloise. En raison d’un litige sur le plan contractuelle, les joueurs menacent de faire grève face à l’Angleterre ce samedi. Les hommes de Warren Gatland entendraient obtenir au moins trois garanties concernant leurs futurs contrats. Si leurs exigences ne sont pas respectées en temps et en heure, le Pays de Galles ne devrait pas se présenter face au XV de la Rose.

Le match face au XV de France menacé également ?

La situation est critique, et l’incertitude demeure autour de la rencontre entre le Pays de Galles et l’Angleterre. Le 18 mars prochain, c’est le XV de France qui affronte le XV du Poireau. Et si le conflit au sein de la Fédération galloise de rugby n’est toujours pas réglé d’ici là, une nouvelle grève pourrait être organisée par les joueurs. À voir si un accord sera trouvé dans les temps. À suivre...