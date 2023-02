XV de France : Retour de Danty dans le groupe 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs appelés à Marcoussis pour préparer la réception de l’Ecosse dimanche prochain. Jonathan Danty est de retour en Bleu. De même que le pilier droit d’Oyonnax, Thomas Laclayat.

Dimanche prochain, à 16h00, le XV de France affronte l’Ecosse. Un match plus délicat qu’il n’y paraît pour les Bleus qui ont chuté en Irlande alors que les Ecossais ont enchaîné une deuxième victoire consécutive. A l’aube du troisième match du Tournoi, le XV du chardon partage la première place avec l’Irlande et peut encore prétendre au Grand Chelem.

Retour de Danty

Pour cette rencontre, Fabien Galthié pourra disposer du centre de la Rochelle Jonathan Danty. L’international français sera sur le banc avec son club à Castres ce samedi. De retour de blessure après sa blessure au genou droit à Perpignan fin décembre, il va donc jouer ses premières minutes en 2023 avant de rejoindre rapidement Marcoussis où un poste de titulaire face à l’Ecosse lui tend les bras. Durant son absence, le Bordelais Yoram Moefana n’a pas vraiment convaincu, ni en Italie, ni en Irlande. Au contraire, la densité et l’activité au milieu de terrain de Jonathan Danty a cruellement manqué aux Bleus.

Laclayat dans le game au poste de pilier droit

Fabien Galthié a également fait un choix fort en occultant Demba Bamba et Dorian Aldegheri de la sélection. Malgré l’absence de Uini Atonio suspendu 3 semaines après son plaquage haut et son carton jaune en Irlande, Les deux piliers droits ont été doublé par le jeune pilier d’Oyonnax Thomas Laclayat dans la hierarchie. Déjà pris au Japon mais jamais capé en Bleu, le jeune pilier oyoman a toutes ses chances de grapiller du temps de jeu. Il sera en concurrence avec le Bordelais Sipili Falatea et le Montpellierain Mohammed Haouas. Falatea qui sera sûrement dans le XV de départ dimanche au Stade de France. Pour le reste de la liste, pas de surprise. En espérant qu’il n’y aura pas de casse durant le week-end.

Le groupe des 42 Bleus pour préparer la réception de l'Écosse (26 février – 16h)

Les avants : Grégory Alldritt, Cyril Baille, Gaëtan Barlot, Teddy Baubigny, Paul Boudehent, Clément Castets, Bastien Chalureau, Dylan Cretin, François Cros, Sipili Falatea, Thibaud Flament, Mohamed Haouas, Anthony Jelonch, Thomas Laclayat, Thomas Lavault, Sekou Macalou, Julien Marchand, Charles Ollivon, Alexandre Roumat, Yoan Tanga-Mangene, Romain Taofifenua, Reda Wardi, Paul Willemse.



Les trois-quarts : Pierre-Louis Barassi, Louis Bielle-Biarrey, Romain Buros, Baptiste Couilloud, Jonathan Danty, Julien Delbouis, Ethan Dumortier, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Emilien Gailleton, Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert, Melvyn Jaminet, Nolann Le Garrec, Matthis Lebel, Yoram Moefana, Romain Ntamack, Damian Penaud, Thomas Ramos.