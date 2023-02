Il survit à un coup de couteau et va diriger le XV de France

Thibault Morlain

Ce dimanche, la XV de France va disputer son 3ème match du Tournoi des 6 Nations, acceuillant à cette occasion l'Ecosse. Les hommes de Fabien Galthié vont-ils relever la tête après la défaite contre l'Irlande ? Cette rencontre sera arbitré par Nika Amashukeli. Le Géorgien dispose d'ailleurs d'une histoire assez incroyable, lui qui a survécu à un coup de couteau il y a quelques années.

Après l'Italie et l'Irlande, c'est donc l'Ecosse qui se dresse sur le chemin du XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations. Alors que le XV du Chardon donne énormément de fil à retordre à Fabien Galthié ces dernières saisons, les Bleus devront montrer qu'ils ont bien digéré la défaite du côté de Dublin. Avec 2 victoires en 2 matchs, l'Ecosse arrive elle avec le plein de confiance au Stade de France. Il risque donc d'y avoir du spectacle et tout cela sera encadré par l'arbitre de la rencontre : Nika Amashukeli.

« Il m'a mal compris »

Arbitre géorgien de 28 ans, Nika Amashukeli va donc diriger cette rencontre entre le XV de France et l'Ecosse. Il aurait toutefois pu ne pas être là pour cet événement. En effet, en 2016, il envisage d'arrêter totalement avec le rugby. La raison ? Il a reçu un coup de couteau alors qu'il était l'arbitre d'une rencontre en Georgie entre Armia et Batumi. A l'occasion d'un entretien accordé au Telegraph , Amashukeli est revenu sur cet événement, racontant : « Il n’y avait pas de chronométrage officiel. Les arbitres se chargeaient de contrôler le temps. J’ai dit aux capitaines qu’il restait quatre minutes. Mais celui de Batumi m’a mal compris. Il a pensé que j’avais dit deux minutes. Son équipe menait de trois points, a dégagé le ballon au bout de deux minutes mais je n’ai pas sifflé la fin et les adversaires ont arraché le match nul grâce à une pénalité ».

« J'ai vu du sang partout »