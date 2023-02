6 Nations : Miracle à la Mbappé, il revient pour relancer le XV de France

Axel Cornic

Essentiel dans les victoires du XV de France ces dernières et formant une paire plus que solide aux côtés de Gaël Fickou, Jonathan Danty a raté les deux premières rencontres du Tournoi des 6 Nations 2023. Toutefois, il va peut-être pouvoir revenir plus vite que prévu, puisqu'il a rejoué ce week-end avec La Rochelle et est dans le groupe convoqué par Fabien Galthié pour préparer la rencontre face à l’Ecosse, du 26 février prochain.

Il est le grand absent de cette première partie de Tournoi des 6 Nations. Devenu titulaire indiscutable au centre de l’attaque française, Jonathan Danty s’est blessé au genou en fin d’année 2022 et n’a pas pu participer aux deux premières journées de la compétition, avec notamment la défaite du XV de France face à l’Irlande (32-19). Son forfait pour le reste de la compétition et même de la saison a été annoncé à un moment, mais Danty a finalement repris beaucoup plus tôt que prévu.

« Je ne sais pas si j’aurais pu faire plus que 40 minutes »

Ce samedi, il a en effet participé à l’énorme exploit de La Rochelle, qui est allée gagner à chez un Castres Olympique invaincu depuis 29e rencontres à Pierre-Fabre. « Je ne sais pas si j’aurais pu faire plus que 40 minutes » a confié Jonathan Danty après la rencontre, dans des propos rapportés par La Dépêche . « Il y a forcément un peu d’appréhension. Au fur et à mesure des matchs, elle va s’effacer ».

Danty dans le groupe pour l’Ecosse

Suffisant pour espérer un retour avec le XV de France ? Rien n’est moins sûr, mais Danty fait en tout cas partie du groupe élargi de 42 joueurs convoqués à Marcoussis cette semaine, afin de préparer la réception de l’Ecosse au Stade de France. Un retour express qui n’est pas sans rappeler celui de Kylian Mbappé, que tout le monde annonçait forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions et qui a finalement pu affronter le Bayern Munich (0-1).