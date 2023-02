Ce joueur de ProD2 qui toque à la porte du XV de France 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Parmi la liste des 42 joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer la réception de l’Ecosse, figure le nom de Thomas Laclayat. En l’absence de Uini Atonio suspendu, le pilier droit d’Oyonnax en ProD2 a toutes les chances de se faire une place au soleil.

La présence de joueurs de ProD2 en équipe de France est assez rare. Mais pas si étonnante depuis la prise de fonction de Fabien Galthié qui a déjà offert les premières capes à Melvyn Jaminet en 2021 en Australie avant qu’il n’ait joué la moindre minute en Top 14, et a convoqué Léo Coly dans le groupe avant qu’il ne signe à Montpellier. Pas étonnant donc de voir Thomas Laclayat, dernier pensionnaire de ProD2 qui fait flasher les radars des membres du staff du XV de France. Le pilier d’Oyonnax (1,77m, 135kg) a déjà inscrit 10 essais cette saison. Il jouera au Racing la saison prochaine.

XV de France : Ils ont tous lâché Galthié à cause d’une suspension https://t.co/CKhMBgJk8s pic.twitter.com/2BiSml3rvq — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Laclayat dans les petits papiers de Galthié

Cela fait quelques temps que le staff tricolore suit de près le natif de Pont-de-Vaux dont la bouille ronde et sympathique rappelle celle du pilier gauche Cyril Baille. À 25 ans, le pilier droit d’Oyo a déjà participé à 17 rencontres de ProD2 cette année. Sa convocation dans le groupe France n'est pas une première pour Thomas Laclayat qui avait déjà été appelé pour la tournée d’été au Japon, mais n'avait pas disputé la moindre minute. Il avait déjà aussi connu les honneurs de la sélection U20 en participant au Tournoi 2017 aux côtés des autres compères de sa génération : Romain Ntamack ou Cameron Woki.

Changement de hiérarchie à droite

Thomas Laclayat pousse la porte des Bleus dans une période où la hiérarchie des piliers droits français est en pleine révolution. L'absence de Uini Atonio, titulaire indiscutable, mais suspendu 3 semaines après son placage en Irlande, remet en lumière la pénurie habituelle sur le poste. Et cela va surement profiter à Thomas Laclayat qui pourrait connaître ses premières minutes avec les Bleus d'ici la fin du Tournoi. Car les habituels seconds d’Atonio peinent à convaincre depuis le début de la saison. Si le Bordelais Sipili Falatea a de grandes chances de débuter face à l’Ecosse, des questions se posent sur l’avenir en Bleu du Montpellierain Mohammed Haouas et surtout du Lyonnais Demba Bamba. Ce dernier n’a plus joué avec l’équipe de France depuis la tournée d’été 2021. Et son retour à la compétition après une grave blessure au genou n’a pas été synonyme de retour dans le XV de France. Dans les faits, Thomas Laclayat a déjà doublé Dorian Aldegheri dans la hiérarchie, alors même que le Toulousain enchaîne les bonnes prestations avec son club. Preuve que Fabien Galthié s’appuie aussi sur des profils bien définis. Et celui de Thomas Laclayat, pilier moderne, lourd et rapide, habile de ses mains, lui plaît beaucoup.