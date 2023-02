XV de France : Jonathan Danty, la pièce manquante ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Absent en début de Tournoi des 6 nations à cause d’une blessure au genou, Jonathan Danty est de retour dans le groupe France pour préparer la réception de l’Ecosse. Son absence a pesé contre l’Irlande. Son retour va permettre à Fabien Galthié de retrouver de la densité au milieu de terrain.

À peine de retour en Top 14 (sur le banc à Castres avec La Rochelle ce samedi) que Jonathan Danty est déjà appelé à Marcoussis par le staff des Bleus. Rien d’étonnant pour un cadre du XV de France puisque Romain Ntamack, Cyril Baille ou François Cros ont aussi été convoqué par le passé avant même la preuve qu’ils avaient retrouvé le rythme. Pas étonnant aussi au regard du poids de son absence au milieu de terrain face à l’Irlande. Son remplaçant Yoram Moefana n’a pas été à la fête et n’a pas réussi à faire oublier le centre de La Rochelle.

Danty, l’arme de destruction massive

Pour une équipe comme la France qui a basé son succès sur sa défense et ses ballons de récupération, la densité et l’activité de Jonathan Danty influent énormément sur la prestation des Bleus. Danty est un joueur puissant, qui fixe les défenses en attaque, mais peut aussi passer après contact ou jouer au pied. Il est aussi un redoutable défenseur, capable d’arracher des ballons avec une énergie et abatage précieuses pour les Bleus. Une arme de destruction massive qui a cruellement manqué aux Tricolores à l’Aviva Stadium contre le XV du Trèfle. Reste à savoir si Danty sera déjà dans le rythme après une absence de plus d’un mois causé par une rupture du ligament croisé postérieur de son genou droit à Perpignan le 31 décembre.

Danty, Cros, le retour des cadres

Avec Danty, et aussi le retour au plus haut niveau de François Cros, le sélectionneur Fabien Galthié récupère deux joueurs cadres pour la réception de l’Ecosse. Ce qui va donc bousculer quelques postes dans le XV de départ et l’ordre sur le banc. Un banc qui avait finalement été un peu léger contre l’Irlande en l’absence de quelques habituels impact-players Peato Mauvaka et Maxime Lucu. D’autant que c’est Sekou Macalou, censé aussi couvrir les postes de trois-quarts, qui a remplacé très tôt Gregory Alldritt au poste de 8, et pas François Cros. Et finalement Matthieu Jalibert a été utilisé à contre-emploi au poste de 15. La présence de Jonathan Danty va sûrement permettre de rééquilibrer la ligne de trois-quarts. Et par effet domino, le banc des Bleus. Le XV de France va alors peut-être retrouver son rendement habituel.