Rugby : Bernard Laporte bientôt de retour sur les terrains ?

Bien qu’empêtré dans une affaire judiciaire qui l’a contraint à se mettre à l’écart de son poste de président de la FFR, Bernard Laporte veut rester proche du rugby. Et ses amis l’espèrent déjà de retour sur les terrains. Très prochainement. Comme manager, en France ou à l’étranger.

Qu’on se le dise, Bernard Laporte n’est pas près de quitter le monde du rugby. Sans surprise. Et ce malgré sa condamnation pour corruption qui l’a contraint à démissionner de son poste de président de la Fédération Française de Rugby. Mis à l’écart à quelques mois de « sa » Coupe du monde, l’ex-sélectionneur des Bleus n’a pas pour autant tiré un trait sur ses activités rugbystiques. Tous ses amis en témoignent. Laporte va revenir sur les terrains. Il a déjà refusé une proposition pour devenir sélectionneur des Fidji, mais d’autres opportunités vont arriver.

La confidence de Boudjellal

Dans sa chronique hebdomadaire sur Eurosport , Mourad Boudjellal, qui fut le président de Bernard Laporte à Toulon entre 2011 et 2016, s’est livré à quelques confidences. « J’ai appelé Bernard Laporte cette semaine. Il va bien. On s’est rappelé le bon vieux temps. Et je tiens à rassurer ses opposants : il n'a pas l'intention d'ouvrir une thalasso à Biarritz ou bien une agence en évènementiel pour l'équipe de France de rugby. Vous pouvez dormir tranquille. Il va profiter de la Coupe du Monde et peut-être qu'ensuite on retrouvera le Bernard Laporte en survêtement. Le Bernard Laporte qui gagne, qui entraîne. On verra après la Coupe du Monde. The boss is back après la Coupe du Monde. Et ça va couiner », conclut Mourad Boudjellal.

Un jour face à la France ?