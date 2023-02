Urios de retour à l'UBB, «c'est vraiment bizarre»

La rédaction

C'était l'évènement de la 18ème journée du Top 14 : le retour de Christophe Urios à Bordeaux le dimanche 19 février au stade Chaban-Delmas, et ce, après son licenciement en novembre dernier. Maintenant manager de Clermont, il a été chaleureusement applaudi par le stade lors de l'annonce de son nom au micro. Et certains ce ses anciens joueurs étaient ravis de le revoir.

Il y a trois mois, selon Christophe Urios, certains joueurs lui auraient savonné la planche. En tout cas, il a très mal digéré son départ de Bordeaux, annonçant savoir qui viendrait, ou pas, le saluer. En attendant, celui qui a été lancé dans le grain bain du rugby professionnel, Mahamadou Diaby, a été très ému de revoir son ancien coach.

« Je vais vous faire une confidence... »

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Mahamadou Diaby, troisième ligne et capitaine de l'UBB, a rendu hommage à son ancien entraîneur, Christophe Urios : « C’était important pour moi. Moi et Christophe avons une histoire particulière : c’est lui qui m’a lancé en Top 14, on a passé trois ans ici avec lui où on a vécu des choses. Je voulais le saluer en sortant pour moi c’était tout à fait naturel et normal. Après, oui le contexte était particulier et je vais même vous faire une confidence... »

« Quand vous voyez votre coach avec l'adversaire, ça fait vraiment bizarre »