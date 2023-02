XV de France : Dominé mais vainqueur !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le XV de France a difficilement battu l’Ecosse (32-21) ce dimanche au Stade de France. Le point de bonus offensif obtenu en fin de match grâce à un essai de Gaël Fickou permet aux Bleus d’espérer encore remporter le Tournoi. Mais les Bleus ont été dominé par l’Ecosse.

On ne va pas bouder notre plaisir de voir cette équipe de France rapidement renouer avec la victoire. Et ce malgré la difficulté et la résistance écossaise. Tombés à Dublin, les Bleus se sont « relevés » comme l’espéré Fabien Galthié. « On voulait se relever, on s’est relevé et on a pris 5 points » , a commenté le sélectionneur à l’issue du match au micro de France Télévisions . Ce Trophée, on ne l’a pas encore lâché ». Ce Trophée dont parle Fabien Galthié, ce n’est évidemment pas le “Auld Alliance” que les Bleus ont simplement le droit de soulever en remportant le duel face à l’Ecosse. Il évoque là le Trophée du Tournoi des 6 Nations, dont les Bleus sont tenants du titre, et encore en course pour le conserver malgré l’impossibilité d’un nouveau Grand Chelem.

Solide et efficace

La bonne nouvelle du jour, c’est que les Bleus ont retrouvé la recette du succès. Et les mêmes ingrédients. Et en gagnant, un supplément de confiance qui ne sera pas de trop avant le déplacement à Twickenham. Les Bleus ont surtout retrouvé une grosse solidité en défense. Malgré les trois essais écossais, les Bleus ont beaucoup plaqué, ont intercepté, ont gratté, et ont aussi parfois fait reculer les Écossais. Preuve que le XV du Chardon manque encore un peu de puissance et doit jouer de nombreuses initiatives (ou de ballons portées) pour trouver la faille dans une défense comme celle des Bleus . Aussi, même si les Ecossais ont dominé territorialement, ils se sont souvent cassés les dents. Au contraire des Français qui se sont montrés plus efficaces dans les zones de marques, avec une option plus frontale pour défier le premier rideau défensif. Ce qui entraîna notamment les décalages pour le premier essai de Romain Ntamack dès la 4ème minute, ou celui de Gaël Fickou en toute fin de match.

Haouas coupable

Les Bleus ont gagné. Mais tout n’a pas été parfait. A commencer par quelques individualités loin de leur meilleur niveau. En premier lieu Mohamed Haouas, coupable d’un plaquage aussi inutile que stupide sur la tête du demi-de-mêlée écossais. Résultat : un carton rouge dès la 11ème minute. Les Bleus venaient à peine de concrétiser leur avantage numérique (provoqué par l’exclusion de Gilchrist) en inscrivant le deuxième essai par Ethan Dumortier. Une sortie prématurée pour le pilier Montpellierain qui sera donc suspendu pour la suite du Tournoi et qui réduit ses chances de participer au Mondial. Pour le reste, les Bleus ont aussi eu quelques défaillances dans leur jeu au pied, avec plusieurs ballons dévissés, ou trop court, qui ont permis aux Ecossais de gagner la bataille de l’occupation. Bataille perdu aussi à cause de la précision de Finn Russell, plutôt excellent dans la distribution du jeu et l’utilisation du pied, même s’il a parfois fait des mauvais choix. Les Bleus ont longtemps laissé le ballon aux Ecossais qui ont joué la plupart de leurs ballons dans le camp français. Tactique voulu ou non ?

Des Bleus lucides

Satisfaits et soulagés, les Bleus n’ont pourtant pas été euphorique à l’issue du match. Et ce même si l’essai du bonus de Fickou dans les ultimes minutes a fait chavirer un Stade de France qui ne demandait qu’à entrer en ébullition. « On doit être capable de mieux gérer ce match, explique le capitaine Antoine Dupont. On manque encore de maîtrise. On doit mieux gérer nos sorties de camp» . « On a déjà fait mieux , a reconnu Gael Fickou. On a des standards élevés. Aujourd’hui on a peut-être joué contre la meilleure équipe d’Ecosse qui n’ait jamais existé ». Constat partagé à la fin du match par Romain Ntamack qui préfère garder le positif : « On s’est parlé. On s’est dit les choses. La défaite en Irlande ne nous a pas mis la tête sous l’eau. On apprend à chaque match pour espérer viser plus haut ».

Encore en course pour gagner le Tournoi