XV de France : Avant l'Écosse, cette star livre ses vérités

Alors que le XV de France reçoit ce dimanche l’Écosse au Stade de France, la performance d’Antoine Dupont sera scrutée attentivement. Très intéressant contre l’Irlande, le demi de mêlée a su faire évoluer son jeu afin de devenir un joueur très complet. Ce dernier s’est exprimé sur sa progression, ainsi que sur ses caractéristiques.

Véritable patron du XV de France, Antoine Dupont représente désormais le joueur complet par excellence. Comme tout jeune rugbyman, le joueur du Stade Toulousain progresse de plus en plus. Si aujourd’hui, il semble avoir atteint la maturité à la fois dans son jeu, mais également dans ses émotions, ce n’a pas toujours été le cas. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe , Antoine Dupont est revenu sur son évolution, mais également sur certains défauts que le numéro 9 du XV de France a su gommer progressivement.

«J’avais tendance à jouer sans réfléchir», Dupont lucide sur ses anciens défauts

Antoine Dupont déclare : « Auparavant, j'avais plus tendance à jouer pour jouer sans réfléchir forcément à la gestion du match. J'avais moins une vue d'ensemble, j'étais plus dans la situation de l'instant. Quand il y avait un espace, je m'y engouffrais » . Mais ce dernier a également tenu à pointer du doigt un gros point faible sur lequel il a beaucoup travaillé, à savoir le jeu au pied : « J'étais probablement moins performant sur le jeu au pied. C'est quelque chose qui me plaisait moins qu'aujourd'hui. Je suis un 9 qui aime porter le ballon, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les demis de mêlée » .

