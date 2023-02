XV de France : Haouas tient la corde pour débuter contre l’Ecosse

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Uini Atonio suspendu, Mohamed Haouas et Sipili Falatea sont en concurrence pour débuter pilier droit face à l’Ecosse. Avantage au Montpellierain qui a les faveurs de Fabien Galthié. Jonathan Danty, lui, n’est finalement pas certain de jouer.

Si l’on en croit le jeu des chasubles lors de l’entraînement ouvert de ce mardi à Marcoussis, Mohamed Haouas sera titulaire au Stade de France face à l’Ecosse dimanche. C’est lui qui portait la chasuble blanc numéro 3. Et non le Bordelais Sipili Falatea qui était pourtant le remplaçant de Uini Atonio lors des deux premiers matchs. Le Rochelais est suspendu pour les deux prochains matchs suite à sa charge à l’épaule sur le talonneur irlandais Rob Herring. Il sera donc de retour contre le Pays de Galles pour l’ultime match du Tournoi. En attendant, le staff tricolore doit lui trouver un remplaçant. Et visiblement Falatea n’a pas assez convaincu Fabien Galthié lors de son entrée en jeu sur les deux premières rencontres.

Haouas plus expérimenté

La chance devrait donc être donnée à Mohamed Haouas. Le Montpellierain possède un peu plus d’expérience internationale (15 sélections) et paraît un peu plus mobile que son concurrent bordelais. De plus, le futur clermontois était le choix numéro 1 de Fabien Galthié au début de son mandat en 2020. Coup dur en revanche pour Falatea qui se voit dégringoler dans la hiérarchie des piliers droits à quelques mois du mondial. D’autant que la montée en puissance du joueur d’Oyonnax Thomas Laclayat risque de bousculer l’ordre établi.

Danty pas sûr de jouer

Annoncé titulaire automatique dès sa convocation, Jonathan Danty n’est pas encore certain d’être aligné d’entrée contre l’Ecosse. Fabien Galthié semble encore hésitant à intégrer aussi rapidement le centre rochelais alors que son retour de blessure est jugé un peu trop précoce par le staff. Peut-être aussi n’a-t-il pas suffisamment de rythme dans les jambes pour défier les Ecossais pendant 80 minutes. Il devrait donc être ménagé. S’il n’est pas titulaire, il ne sera pas non plus remplaçant. Car le banc devra disposer de joueurs beaucoup plus polyvalents. C’est donc Yoram Moefana qui pourrait garder son poste au centre aux côtés de Gaël Fickou, au moins face à l’Ecosse. Et ce malgré des prestations en demi-teintes lors des deux premiers matchs.

Le XV de départ probable contre l'Ecosse

Ramos - Penaud, Moefana, Fickou, Dumortier – Ntamack - Dupont – Ollivon (ou Cros), Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Haouas, Marchand, Baille

Remplaçants probables : Barlot, Wardi, Falatea, Taofifenua, Cros (ou Ollivon), Macalou, Couilloud, Jalibert