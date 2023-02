« On fera les comptes à la fin », une star du XV de France balance

La rédaction

En Irlande, les Bleus avaient concédé leur première défaite depuis 14 matchs. Un véritable coup d'arrêt pour ceux qui avaient comme ambition de remporter un deuxième Grand Chelem consécutif. Pour Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby, le soutien des supporters sera important pour se remettre en ordre de marche face à l'Écosse, tout en estimant que le calendrier auquel font face les joueurs est inhumain.

Gagner face à l'Écosse de Finn Russel pour croire au titre. Tels doivent être les mots de Fabien Galthié à ses joueurs après la défaite face à l'Irlande, 19-32. Le capitaine du XV de France Antoine Dupont, après avoir fait loué l'apport des supporters, a été beaucoup moins élogieux envers le monde du rugby, lorsqu'il a fallu évoquer le calendrier imposé aux clubs et aux sélections, en conférence de presse.

« Malgré notre défaite, ils étaient fiers de nous »

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Antoine Dupont a évoqué l'importance des supporters pour bien rebondir face à l'Écosse après la défaite en Irlande : « Malgré notre défaite, les supporters étaient fiers de nous car dans l’état d’esprit nous avons tout donné pendant 80 minutes. On est très exigeant, autant qu’ils le sont avec nous, et on n’était pas satisfait parce que la victoire n’était pas au bout. C’est important pour nous de les retrouver et de bénéficier de leur appui, dont on sait à quel point il peut être précieux. Quand on sait la difficulté des matchs du Tournoi, l’impact du public est vraiment non négligeable. »

« On fera les comptes à la fin »