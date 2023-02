Rugby : «Ça ne sert pas à grand-chose», cette star du XV de France se lâche

La rédaction

Véritable homme fort du XV de France, Antoine Dupont est également la clé de voûte du système mis en place par Fabien Galthié. Le demi de mêlée de l’équipe de France n’a pas pu éviter la défaite des siens face à l’Irlande (32-19) le 11 février. Alors que la rencontre dimanche face à l’Écosse au Stade de France s’annonce cruciale, Antoine Dupont s’est exprimé sur son mental d’acier.

Chaque sportif de haut niveau se doit d’avoir une force mentale exceptionnelle, mais lorsque vous êtes sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde, cette qualité doit être extrêmement aiguisée. C’est le cas d’Antoine Dupont, véritable taulier du XV de France. Le numéro 9 des Bleus est revenu dans un entretien pour le journal L ’ Équipe , sur son statut, mais également sur son sang-froid à toute épreuve.

Antoine Dupont ne se considère pas forcément comme un «taulier» du XV de France

Antoine Dupont s’est tout d’abord montré très modeste concernant son importance en équipe de France : « Taulier, c'est un bien grand mot. Je dispose d'une latitude d'action tout en restant évidemment dans le plan de jeu. J'ai la liberté de pouvoir tenter des choses et d'orienter le jeu comme je le sens. Après, j'écoute aussi les autres, surtout mon demi d'ouverture (Romain Ntamack), et je fais en sorte de ne pas jouer à contre-courant du reste de l'équipe » .

«Ça peut être un handicap», Dupont lucide sur son comportement