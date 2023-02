Rugby : France-Ecosse 2021, la dernière chute de la maison Bleue

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Dimanche, pour le troisième match du Tournoi, le XV de France reçoit l’Ecosse. Le XV du Chardon est la dernière Nation à avoir battu les Bleus sur leurs terres. C’était le 26 mars 2021, au Stade de France. Avec un essai écossais à la 85e minute du match...

Il faut remonter au 26 mars 2021 pour se rappeler d’une défaite des Bleus au Stade de France. Ce soir-là, l’Ecosse n’était pourtant pas favori face à la formation de Fabien Galthié qui espérait encore remporter le Tournoi malgré la défaite à Twickenham. Mais pour beaucoup, cette défaite à domicile contre l’Ecosse, la première depuis 1999, a plus de symbole qu’une simple défaite en fin de Tournoi.

Un gros enjeu pour les Bleus

2021, le contexte est lourd. La pandémie de Covid vide les stades et perturbe le calendrier. Non seulement, le match s’est joué dans un Stade de France vide, creux, et pluvieux, mais la rencontre, prévue initialement pour la troisième journée, a été reportée en raison des cas de Covid dans les rangs français. C’est donc fin mars qu’a eu lieu le dénouement du Tournoi 2023 avec un objectif très précis pour les Bleus : gagner avec au moins 4 essais et 21 points d’avance pour remporter le Tournoi.

Déjà Van der Merwe

Mais ce jour-là, la douche écossaise de Saint Denis a coupé les jambes des Français. Non pas que les Bleus n’ont pas été au rendez-vous. Mais les Ecossais ont donné beaucoup plus de fil à retordre que prévu aux hommes de Fabien Galthié. A commencer par l’ailier d’origine sud-africaine Van des Merwe, auteur de 2 essais dont un en force tel un pilier au ras du ruck. Les Bleus répliqueront avec trois essais inscrits par Brice Dulin, Swan Rebbadj et Damian Penaud. Mais les Ecossais en marqueront tout autant et resteront près du score jusqu’au money-time.

XV de France : Attention à la casse ! https://t.co/fTHH2J8djH pic.twitter.com/HHKNCfXmMP — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

La boulette de Dulin

23-20 au moment de la sirène. Les Ecossais sont dans le camp français, à quelques mètres de la ligne mais se cassent les dents sur la bonne défense des Bleus. A force de gratter les ballons, les Bleus récupèrent la balle et n’ont plus qu’à taper en touche. Mais Brice Dulin tarde à le faire et choisi de relancer dans ses cinq mètres. « Dans ma tête, on a l'avantage car le ballon est sorti sur le ruck donc je pense qu'il y a en-avant , raconte Dulin à l’issue du match. Je devais sûrement me tourner vers mon en-but et dégager le ballon. Avec la fatigue, la prise de décision et l'exécution, tout a été un peu moins rapide que sur une action de début de match et malheureusement on concède cette pénalité. C'est vraiment ma prise de décision qui a été mauvaise ». Les Français perdent finalement le ballon et trois minutes plus tard, Duhan Van der Merwe trouve une faille pour aller inscrire un essai et crucifier les Bleus. Score final 23-27. .

Un nouveau départ

Cette défaite était malheureusement le dernier opus de Brice Dulin avec le XV de France. Lui qui avait jusque-là était le choix numéro 1 à l’arrière et qui avait brillé dans cette rencontre en marquant un essai et en prenant l’initiative de la relance amenant l’essai de Damian Penaud, il a aussi gâché sa note globale en une seule occasion. Par la suite, Fabien Galthié amènera Melvyn Jaminet en Australie et Brice Dulin restera avec La Rochelle pour jouer la finale de Top 14. Idem pour le deuxième-ligne Swan Rebbadj et l’ailier Teddy Thomas (remplaçant contre l’Ecosse), qui n’ont jamais retrouvé depuis autant de crédit auprès du staff des Bleus. Mais cette défaite a peut-être été aussi fédératrice pour cette équipe qui a ensuite enchaîné les bonnes et les très bonnes performances. Une défaite qui a lancé les Bleus vers la série de succès et le gain du Grand Chelem en 2022.