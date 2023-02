XV de France : La grande star de Galthié «sous pression»

Axel Cornic

Antoine Dupont est revenu sur la défaite du XV de France face à l’Irlande (32-19), qui a brisé les rêves tricolores d’un deuxième Grand Chelem consécutif. Le capitaine et demi de mêlée tricolore a avoué avoir beaucoup souffert dans l’un des matchs les plus relevés de l’année, faisant d’ailleurs au passage son autocritique.

La première pause du Tournoi des 6 Nations a sûrement permis de recharger les batteries, mais pas d’effacer les mémoires. Les Français ne semblent en effet pas encore avoir digéré la défaite en Irlande de la deuxième journée de la compétition, qui est d'ailleurs venue mettre un terme à la série de 14 victoires consécutives du XV de France. Il faut dire que l’affrontement était dantesque, entre les deux meilleures équipes au monde.

6 Nations : L’Écosse connaît le point faible du XV de France https://t.co/nNiaTvYIqv pic.twitter.com/dJfhzA87XY — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

« Quarante-six minutes de jeu effectif, personnellement ça ne m'était jamais arrivé »

Une semaine après et quelques jours avant d’affronter l’Écosse au Stade de France, Antoine Dupont est revenu sur le choc face à l’Irlande. « Quarante-six minutes de jeu effectif, personnellement ça ne m'était jamais arrivé, d'ailleurs ça n'a pas dû arriver beaucoup de fois dans une rencontre internationale de rugby, même si c'est déjà survenu, je n'en sais rien » a expliqué le capitaine du XV de France, d’après L’Équipe .

« J'aurais sûrement pu mieux faire »