XV de France : Un coup de poker de Galthié ? Il vend la mèche

Pierrick Levallet

Après avoir perdu son deuxième match du Tournoi des 6 Nations contre l'Irlande le 11 février dernier, le XV de France aura l'occasion de se relancer dans une nouvelle dynamique ce dimanche face à l'Ecosse. D'ailleurs, Fabien Galthié n'aurait prévu aucune surprise parmi ses titulaires pour la réception du XV du chardon comme l'a annoncé Laurent Labit.

Après la débâcle contre l’Irlande le 11 février dernier, le XV de France a été relégué à la quatrième place de ce Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié auront néanmoins l’opportunité de se relancer face à l’Ecosse, actuel leader de la compétition avec l’Irlande. Le XV du chardon reste sur deux succès consécutifs (contre l'Angleterre et le Pays de Galles). Le challenge promet donc d'être élevé pour les internationaux français ce dimanche. Et Fabien Galthié n’aurait pas vraiment prévu de surprise pour accueillir les Écossais.

C'est inattendu pour la star du XV de France, il rejoint Mbappé https://t.co/myha9nGQhD pic.twitter.com/ol6N1lTNQ6 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

«On a confiance en nos joueurs»

« Aucun changement pour l’Ecosse ? On a confiance en nos joueurs. Ils sont venus chercher le maillot comme Fabien (Galthié) aime à le rappeler. Parfois, ils ont le droit d’être moins bien. Si on sait qu’ils peuvent faire beaucoup plus, ils répondent à ce qu’on attend d’eux » a lâché Laurent Labit dans un entretien pour Sud Ouest .

«On tient absolument à avoir cette continuité»