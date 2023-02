XV de France : Pépite de Galthié, il a halluciné

Pierrick Levallet

Ayant fêté sa première sélection avec le XV de France contre l'Italie le 5 février dernier, Ethan Dumortier s'était montré encourageant contre l'Irlande malgré la déroute des hommes de Fabien Galthié. Le joueur de 22 aura sans doute l'occasion de faire à nouveau ses preuves contre l'Ecosse ce dimanche. Il n'a d'ailleurs pas manqué de faire part de ses premières impressions après ses débuts avec le XV de France.

Après une victoire contre l’Italie, le XV de France s’est incliné face à l’Irlande dans ce Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié pointent à la quatrième place de la compétition et auront une occasion de se relancer ce dimanche face à l’Ecosse. Et s’il y en a bien qui pourra faire une nouvelle fois ses preuves, c’est Ethan Dumortier. Discret mais encourageant tout de même face au XV du Trèfle, le joueur de 22 ans a fêté sa première sélection avec le XV de France contre l’Italie le 5 février dernier.

«Tout le monde veut imposer son rythme»

Invité du Super Moscato Show sur RMC ce mercredi, il n’a pas manqué de livrer ses impressions sur ses premiers pas avec la sélection. « Ce qui est difficile dans ces matchs, c’est de prendre le rythme. A un poste comme le mien, il peut y avoir beaucoup de faux rythme, de nombreuses phases de jeu où il faut courir sans ballon et où on est un peu loin du jeu. Et puis il y a l’émotion, le stress qui s’enlève peu à peu au début du match... Il faut trouver le rythme lors des dix premières minutes. En Top 14, on a un rythme plutôt haché la plupart du temps avec des arrêts de jeu, des touches... Là il n’y a pas beaucoup d’arrêts de jeu, les mecs laissent le ballon sur le terrain. Tout le monde veut imposer son rythme pour essayer de faire craquer l'équipe adverse » a d’abord expliqué Ethan Dumortier.

«L’Irlande ? Un truc que je n’avais jamais vu !»