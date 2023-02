6 nations : L'énorme échec du XV de France

La rédaction

Le XV de France reçoit ce dimanche l’Écosse au Stade de France. Un match très attendu côté français après la déroute face à l’Irlande le 11 février dernier (32-19). Les hommes de Fabien Galthié sont revanchards, et compte oublier l’échec irlandais en étant porté par le public du stade de France dimanche. Un défaite qui a mis fin à l'un des grands objectifs des Bleus : réaliser le Grand Chelem.

La série de 14 victoires consécutives du XV de France s'est stoppée le 11 février dernier. À Dublin, les hommes de Fabien Galthié ont été dominés par une superbe équipe d’Irlande, et malgré certains faits de jeu, ils se sont logiquement inclinés. Lorsqu’une défaite vient interrompre une telle série en cours, l’aspect mental joue énormément. Et si les Bleus sont forcément très déçus de voir la possibilité de réaliser le Grand Chelem lors de ce Tournoi des 6 Nations, ils ont faim de revanche, comme l’a expliqué Romain Taofifenua en conférence de presse mercredi.

Le XV de France est « déçu »

En conférence de presse, le seconde ligne, qui évolue à Lyon, a fait part de l'énorme déception du XV de France qui a vu le Grand Chelem s'envoler avec cette défaite contre l'Irlande. Taofifenua a ainsi confié : « La dynamique n’est pas la même, c’est sûr et on va tout faire pour retrouver la victoire dès ce week-end. On a envie de gagner tous les matchs, on aurait été très heureux de jouer le Grand Chelem, donc on est forcément déçu » . L'heure est désormais à la revanche. Le XV de France va recevoir une équipe très en forme, puisque l’Écosse a remporté avec la manière ses deux premiers matchs des 6 nations.

Rugby : Bernard Laporte bientôt de retour sur les terrains ? https://t.co/X7YPDKdg9Z pic.twitter.com/6Wt75abGgY — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« C’est un gros plus pour nous », Taofifenua prévient l’Écosse