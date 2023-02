Le XV de France prend une décision forte, l'explication tombe

Thibault Morlain

Alors que le XV de France s'apprête à affronter l'Ecosse pour le 3ème match du Tournoi des 6 Nations, on n'aura pas l'occasion d'assister au retour de Jonathan Danty en sélection. En effet, le joueur de La Rochelle n'a pas été conserver dans le groupe de Fabien Galthié. Un choix fort alors que le retour de Danty est très attendu. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'on ait l'explication.

Victime d'une rupture des ligaments croisés il y a quelques mois de cela, Jonathan Danty a manqué le début du Tournoi des 6 Nations. Un coup dur pour le XV de France tant le centre de La Rochelle était un joueur important lors des précédentes sorties du groupe de Fabien Galthié. Danty s'est alors remis de sa blessure et le voilà qu'il a dernièrement fait son retour avec le XV de France. De bon augure donc pour le reste du Tournoi des 6 Nations. Mais le retour du Rochellais avec les Bleus ne sera pas pour tout de suite. En effet, Jonathan Danty n'a pas été retenu pour la rencontre à venir au Stade de France entre les hommes de Galthié et l'Ecosse.

XV de France : Baptiste Serin, retour à la bonne heure https://t.co/ABLg92NCDv pic.twitter.com/RbjfDhNTf9 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

« Il n'est pas à 100% »

Il va donc falloir encore patienter un peu pour revoir Jonathan Danty avec le XV de France. Et pour cause, le joueur de La Rochelle ne serait tout simplement pas encore à 100% de ses capacités. C'est en tout cas l'explication donnée par Thibaud Giroud pour expliquer le choix pris par les Bleus avec Danty. Rapporté par Ouest France , le directeur de la performance du XV de France a ainsi confié : « Pour nous, il est toujours en phase de réathlétisation. Il n’est pas à 100 % donc, pour le niveau international, c’est compliqué ».

« On espère l’avoir d’ici la fin du Tournoi »