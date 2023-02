XV de France : Baptiste Serin, retour à la bonne heure

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Deux après sa dernière sélection, Baptiste Serin est de retour dans le groupe France. Le Toulonnais a été appelé pour pallier la blessure de Nolann Le Garrec. Une opportunité en or pour l’ex-Bordelais qui espère retrouver sa place de joker d’Antoine Dupont à quelques semaines de la Coupe du monde 2023.

A 7 mois de la Coupe du monde, et un peu moins de l’annonce des joueurs qui en seront, la dernière ligne droite commence pour les postulants à y participer. C’est maintenant que les places se jouent. Et il y a encore des tickets à saisir. Notamment au poste de 9. Derrière l’incontournable Antoine Dupont, plusieurs joueurs sont en concurrence : Le Bordelais Maxime Lucu (bientôt de retour de blessure), le Lyonnais Baptiste Couilloud, le Racingman Nolann Le Garrec, le Montpelliérain Léo Coly, mais aussi le Toulonnais Baptiste Serin. Ce dernier revient de loin après une longue blessure et un retour lent vers son meilleur niveau. Mais voilà qu’il remontre le bout de son nez au meilleur des moments. Sa dernière prestation avec le RCT contre Toulouse a confirmé qu’il avait retrouvé toute sa grinta, ses vices et son talent. Assez en tout cas pour convaincre Fabien Galthié de le réintégrer dans le groupe France à Marcoussis. Et donc le remettre en lice pour une place de mondialiste.

Absent depuis 2 ans

Baptiste Serin comptabilise déjà 42 sélections en l’équipe de France. Ancien cadre des Bleus, sa dernière apparition remonte au 26 mars 2021, à l’occasion du dernier match du Tournoi que le XV de France a perdu à domicile face à l’Ecosse. Serin était entré en jeu à la place de Dupont à la 70ème avant de recevoir un carton jaune. Cela reste la dernière défaite à domicile du XV de France. Et la dernière sélection de Serin. Depuis, il n’a pas toujours été à son niveau optimal et son arrivée à Toulon s’est conjuguée avec une blessure à l’épaule qui l’a éloigné des terrains au plus mauvais des moments. Pendant ce temps, Maxime Lucu et Baptiste Couilloud ont gagné des points. Et Nolann Le Garrec et Léo Colyont éclos.

Le retour de Serin bouscule la hiérarchie